Circuit Superstars: Die Suche nach der perfekten Runde – Rennspiel für die Konsolen bestätigt

"Circuit Superstars" erscheint auch für die Konsolen.

Bisher wurde das Rennspiel „Circuit Superstars“, das sich auf Steam seit dem März 2021 im Early-Access-Programm befindet, lediglich für den PC bestätigt.

Wie Square Enix Collective und die verantwortlichen Entwickler von Original Fire Games bekannt gaben, wird die finale Version im Laufe des Jahres auch für die Konsolen erscheinen. Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „Circuit Superstars“ mit einem Rennspiel zu tun, das aus der Top-Down-Perspektive gespielt wird und euch beim Kampf um den Sieg sowohl spielerisch als auch strategisch alles abverlangen wird.

Meistert das Fahrverhalten eurer Fahrzeuge

Laut den Entwicklern von Original Fire Games lassen sich die Grundlagen der Spielmechanik zwar leicht erlernen, sind allerdings schwer zu meistern. So kommt es in den Rennen nicht nur darauf an, das Fahrverhalten eurer Fahrzeuge zu meistern. Auch Aspekte wie den Spritverbrauch oder die Abnutzung eurer Reifen solltet ihr stets im Auge behalten, um im Zweifelsfall in der Lage zu sein, mit einem strategischen Boxenstopp auf den Rennverlauf zu reagieren.

Für die nötige Langzeitmotivation werden laut offiziellen Angaben der Online-Multiplayer, Replays und internationale Ranglisten sorgen. Darüber hinaus wird eine langfristige Unterstützung mit neuen Inhalten versprochen.

„Wie jeder Rennspielfan wollte ich schon immer die Top Gear-Teststrecke fahren, und Circuit Masters lässt dies Realität werden. Die Konkurrenz ist hart, mit den besten Fahrern aus einer Reihe an Meisterschaften, und man hat nur eine Chance, die perfekte Runde zu fahren. Es wird spannend zu sehen, wer die Spitze der Bestenliste einnimmt“, führte der ehemalige Formel 1-Pilot Romain Grosjean aus.

Kommentiert werden die Übungsrunden sowie die getimte Runde von Jack Nicholls, der unverkennbaren Stimme des Motorsports. Nicholls ist in BBC Radio 5 Live, der Formel 1, der Formul E und der Netflix-Reihe „Formula 1: Drive to Survive“.

