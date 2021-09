Call of Duty Vanguard: Trailer stellt die Inhalte der offenen PlayStation-Beta vor

Am Wochenende startet auf den PlayStation-Plattformen die offene Multiplayer-Beta zu "Call of Duty: Vanguard". Ein frisch veröffentlichter Trailer geht auf die gebotenen Inhalte ein.

"Call of Duty: Vanguard" startet am Wochenende in die offene Beta.

Nach dem geschlossenen Test am Wochenende wird die Multiplayer-Beta zu „Call of Duty: Vanguard“ zumindest auf den PlayStation-Plattformen in dieser Woche für alle interessierten Spieler geöffnet.

Passend zum nahenden Start der offenen PlayStation-Beta bedachten uns Activision und die Entwickler von Sledgehammer Games mit einem frischen Trailer zu „Call of Duty: Vanguard“. Dieser soll euch noch einmal auf die offene Multiplayer-Beta einstimmen und geht zudem auf die Inhalte ein, die im Rahmen des offenen Tests auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 geboten werden.

Mehrere Spiel-Modi mit von der Partie

Im Vergleich mit ihrem geschlossenen Pendant bietet die vom 18. bis zum 20. September 2021 stattfindende offene Beta diverse neue Inhalte – darunter die „Eagle’s Nest“ genannte Multiplayer-Map oder den „Search and Destroy“-Modus. Ebenfalls enthalten sind zwei neue Playlists mit „Solos Champion Hill“ oder dem „24/7 Team Deathmatch“.

Zum Thema: Call of Duty Vanguard: Erstes Kampagnen-Gameplay führt euch nach Stalingrad

Die finale Version von „Call of Duty: Vanguard“ wird am 5. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Neben der obligatorischen Mehrspieler-Komponente ist auch eine Einzelspieler-Kampagne an Bord, die euch an die Fronten des Zweiten Weltkriegs verfrachtet.

Dieses Mal führt euer Weg an Kriegsschauplätze rund um den Globus.

