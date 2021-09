Jurassic World Evolution 2: Entwickler stellen Mosasaurus und T-Rex vor

Heute zeigt sich der kommende Strategie-Titel "Jurassic World Evolution 2" in einem neuen Trailer. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die beeindruckenden Mosasaurier, die zu den Neuzugängen des Nachfolgers gehören.

"Jurassic World Evolution 2" erscheint Anfang November 2021.

Mit „Jurassic World Evolution 2“ entsteht beim britischen Entwickler-Studio Frontier Developments aktuell der offizielle Nachfolger zum beliebten Strategie-Titel.

Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, dürfen wir ins in „Jurassic World Evolution 2“ auf mehr als 70 unterschiedliche Dinosaurier-Arten freuen, unter denen sich auch diverse Neuzugänge befinden. Darunter der beeindruckende Mosasaurus, der vor rund 83 bis 66 Millionen Jahren die Ozeane der Erde unsicher machte und es laut Forschern auf eine Länge von bis zu 18 Metern bringen konnte. Ein frisch veröffentlichter Trailer ermöglicht euch nun einen ersten Blick auf den Mosasaurus.

Mehr Dinosaurier und neue Features

Bei der aufgestockten Anzahl an Dinosauriern wird es in „Jurassic World Evolution 2“ allerdings nicht bleiben. Stattdessen versprechen die Entwickler von Frontier Developments eine komplett überarbeitete Kampagne, die mit noch mehr Features punkten soll. Hinzukommen die neuen „Was wäre wenn?“-Szenarien, in denen alternative Geschichten im zugrunde liegenden Universum erzählt werden.

Auch von diversen technischen und grafischen Verbesserungen ist die Rede. „Jurassic World Evolution 2“ wird in Europa ab dem 9. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Update: Das zweite Video dieser Art ging an den Start. Diesmal sind die T-Rex an der Reihe.

