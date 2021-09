Saints Row: Erhält den umfassendsten Charaktereditor der Reihe – Weitere Details

Im vergangenen Monat hatten Deep Silver und die zuständigen Entwickler von Volition ein Reboot zur „Saints Row“-Reihe angekündigt, das sich für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC in Entwicklung befindet und bereits am 25. Februar 2022 auf den Markt kommen soll. Nun haben die Entwickler via Twitter einige Fragen der Fans beantwortet und uns dadurch auch neue Informationen beschert.

Euer Wunsch ist Volition Befehl

Demnach werden die Spieler den umfassendsten Charaktereditor der Seriengeschichte geboten bekommen, der es ihnen letztendlich ermöglichen soll, den Charakter zu erstellen, den sie schon immer erstellen wollten. Dafür werden auch acht unterschiedliche Stimmen zur Auswahl stehen. Vier männliche und vier weibliche Stimmen sollen eurem Boss den passenden Tonfall geben.

Des Weiteren wird es mehrere Lagen bei der Kleidung geben, wobei man auch die Gangshirts bearbeiten kann. Allerdings wird man auch wieder Fahrzeuge den eigenen Wünschen anpassen können. Auch in diesem Bereich verspricht Volition, dass man den Spielern viel mehr Möglichkeiten als in der Vergangenheit bietet.

Außerdem haben die Entwickler noch einmal klargestellt, dass ein Reboot die einzige logische Konsequenz für die „Saints Row“-Reihe gewesen ist. Man habe bereits die Geschichten der alten Charaktere abgeschlossen und die Erde in die Luft gejagt. Da wurde es Zeit neue Charaktere und eine neue Welt zu erschaffen.

Abschließend wurde auch bestätigt, dass „Saints Row“ wieder im kooperativen Mehrspieler gespielt werden kann. Dies wird auch generationsübergreifend funktionieren, sodass PlayStation 4- und PlayStation 5-Spieler zusammenspielen können.

