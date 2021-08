Saints Row: Umfangreicher Trailer liefert Details und erste Spielszenen

"Saints Row": Der Reboot erscheint Anfang 2022.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde der Reboot zur „Saints Row“-Reihe im Rahmen des diesjährigen „Opening Night Live“-Events auch ganz offiziell angekündigt.

Wie bekannt gegeben wurde, führt euer Weg im nächsten „Saints Row“-Abenteuer in die fiktive US-Metropole Santo Ileso im US-amerikanischen Südwesten. Dort schließt ihr euch den Saints an und versucht, die Kontrolle über die Stadt zu erlangen, indem ihr Aufträge abschließt und euch gegen die anderen konkurrierenden Gruppierungen behauptet.

Erste Spielszenen und frische Details zum Reboot

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung von „Saints Row“ stellten die Entwickler von Deep Silver Volition zum Abschluss der Woche einen umfangreichen neuen Trailer bereit. Dieser wurde mit dem Untertitel „Welcome to Santo Ileso“ versehen und bringt es auf eine Laufzeit von rund sieben Minuten. Geboten werden sowohl frische Details als auch erste Spielszenen aus dem kommenden Action-Titel.

Zum Thema: Saints Row: Die Reihe kehrt 2022 zurück – Offizielle Ankündigung mit Trailer & Termin

„Saints Row“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Mit welchen Neuerungen die Macher von Deep Silver Volition dieses Mal punkten möchten, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Vorschau.

Welche Editionen zum Release im nächsten Jahr geboten werden, verraten wir euch hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Saints Row