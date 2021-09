Lost Judgment: Diese 20 Minispiele sind dabei

In "Lost Judgment" trefft ihr auf verschiedene Minispiele, die großteils aus vergangenen Zeiten stammen. Eine Liste verrät, was euch erwartet.

"Lost Judgment" erscheint im Laufe des Septembers.

In einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog werden alle 16 Spiele der Launch-Version von „Lost Judgment“ (PLAY3-Test) aufgelistet. Hinzukommen die vier zusätzlichen Master System-Games, die als kostenpflichtiger DLC verfügbar gemacht werden.

„Lost Judgment“ umfasst acht Arcade-Titel, darunter eine Reihe von Spielen, die bereits in anderen „Judgment“- und „Yakuza“-Titeln enthalten waren. Zum ersten Mal dabei sind das Arcade-Kampfspiel „Sonic the Fighters“ aus dem Jahr 1997 sowie „Hama of the Dead“, ein neuer Ableger von „House of the Dead“.

Die Minispiele von Lost Judgment

Arcade

Space Harrier (1985)

Fantasy Zone (1986)

Super Hang-On (1987)

Fighting Vipers (1995)

Sonic the Fighters (1996)

Motor Raid (1997)

Virtua Fighter 5 Final Showdown (2010)

Hama of the Dead (2021)

Master System

Alex Kidd in Miracle World (1986)

Fantasy Zone (1986)

Secret Command (1986)

Enduro Racer (1987)

Penguin Land (1987)

Quartet (1987)

Woody Pop (1987)

Maze Hunter 3D (1988)

Master System (DLC)

Alien Syndrome (1987)

Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa (1987)

Global Defense (1987)

Sagaia (1992)

Weitere Einzelheiten zu den genannten Spielen findet ihr auf dem PlayStation Blog.

„Lost Judgment“ erscheint am 24. September 2021 weltweit für PlayStation 4 und PlayStation 5. Falls ihr die Digital Deluxe oder Digital Ultimate Edition vorbestellt, könnt ihr schon drei Tage vorher, also ab dem 21. September 2021, loslegen. Mehr zu „Lost Judgment“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

