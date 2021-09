PS5: Verlosung beim Kauf eines BRAVIA OLED-TVs mit hoher Gewinnchance

Sony hat eine neue Verlosungsaktion gestartet.

Während sich die PS5 dem ersten Geburtstag nähert, ist die Liefersituation nach wie vor sehr angespannt. Nur selten und mit viel Glück kann die New-Gen-Konsole bestellt werden. Da scheint es, dass eine neue Verlosungsaktion von Sony erfolgsversprechender ist.

Das Unternehmen macht auf der offiziellen Seite auf eine besondere Aktion aufmerksam, die sich an Kunden richtet, die einen BRAVIA-OLED-TV von Sony kaufen. Sie haben bei einer Registrierung die Chance, eine PS5-Konsole zu gewinnen. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht.

Jeder dritte Teilnehmer gewinnt bei TVs ab 65 Zoll

Entscheidet ihr euch für einen der teilnehmenden TVs ab 65 Zoll, dann liegt die Gewinnchance bei 33 Prozent. Das heißt, jeder dritte Teilnehmer gewinnt eine PS5. Bei kleineren TV-Geräten habt ihr eine 10-Prozent-Chance. Nachfolgend die Modelle der Aktion:

Jeder 10. Teilnehmer gewinnt eine PS5 (55 Zoll und kleiner)

KD-48A9 (KD48A9BAEP)

KE-48A9 (KE48A9BAEP)

XR-55A84J (XR55A84JAEP)

XR-55A83J (XR55A83JAEP)

XR-55A80J (XR55A80JAEP)

XR-55A90J (XR55A90JAEP)

Jeder 3. Teilnehmer gewinnt eine PS5 (65 Zoll und größer)

XR-65A84J (XR65A84JAEP)

XR-65A83J (XR65A83JAEP)

XR-65A80J (XR65A80JAEP)

XR-65A90J (XR65A90JAEP)

XR-77A84J (XR77A84JAEP)

XR-77A83J (XR77A83JAEP)

XR-77A80J (XR77A80JAEP)

XR-83A90J (XR83A90JAEP)

Laut Sony findet die Verlosung nach dem Zufallsprinzip unter allen Teilnehmern im Dezember statt. Die Konsolen werden dann im selben Monat an die Gewinner versandt. Zu beachten ist, dass für die Teilnahme ein Kaufnachweis und eine Produktregistrierung erforderlich sind. Die Aktion selbst läuft vom 27. September 2021 bis zum 31. Oktober 2021. Die genauen Bedingungen könnt ihr auf der Aktionsseite von Sony nachlesen.

Angeboten werden die Modelle der Aktion unter anderem bei den folgenden Händlern:

Falls ihr die PS5 ganz klassisch kaufen möchtet, stehen die Chancen aktuell eher schlecht. Hin und wieder werden bei verschiedenen Händlern Konsolen für den Verkauf freigeschaltet. Allerdings sind sie in der Regel unverzüglich ausverkauft. Angeblich sollen Media Markt und Saturn in Kürze wieder Exemplare anbieten. Doch derartige Spekulationen waren in der Vergangenheit nicht sehr zuverlässig. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

