Ghost Recon Frontline: Neuer Ubisoft-Shooter kurz vor Enthüllung – Gerücht

Es scheint, dass sich Ubisoft auf die Ankündigung eines neuen „Ghost Recon“-Spiels vorbereitet. Hinweise darauf lieferte jüngsten Meldungen zufolge eine Einblendung auf Uplay, wo auf einen geschlossenen Test für ein Spiel namens „Ghost Recon Frontline“ aufmerksam gemacht wurde, bevor der Eintrag wieder verschwand. Auf Resetera wurde darauf aufbauend ein Screenshot des Eintrags gepostet, auf dem es heißt: „Ghost Recon Frontline: Register for Closed Test“.

Ankündigung schon heute?

Bereits gestern keimteauf, dass heute ein neues „Ghost Recon“ enthüllt wird. Der Beitrag mit möglichen Informationen über das Spiel wurde allerdings zügig gelöscht. Zusammen mit dem heutigen Leak scheint es, dass Ubisoft tatsächlich ein neues „Ghost Recon“-Spiel namens „Frontline“ in Arbeit hat und die Ankündigung unmittelbar bevorsteht.

Die für den Uplay-Eintrag genutzte Grafik lässt vermuten, dass das Spiel in der heutigen Zeit oder in naher Zukunft spielen wird, da Drohnen, Hubschrauber und Humvees auf dem Bild zu sehen sind. Ebenfalls sind Kiefernwälder und einige Berge im Hintergrund zu erkennen. Die Umgebung auf dem Bild erinnert an Gebirgszüge in Nordamerika und Kanada.

Außerdem sind auf dem Bild eine rote Rauchmarkierung sowie drei Soldaten zu sehen, was auf einen Koop-Modus hindeutet, was für die Marke nicht ungewöhnlich ist. Weitere Hinweise liefert das Bild zunächst nicht.

„Ghost Recon Frontline“ könnte heute während des Ghost Recon 20th Anniversary Streams ab 19 Uhr enthüllt werden. Sollte es tatsächlich zu einer Bestätigung kommen, erfahrt ihr es in unserem Newsstream. Allerdings sollten die Erwartungen nicht allzu hoch geschraubt werden. „Ghost Recon Breakpoint“ kam im Fall der PS4-Version lediglich auf einen Metascore von 56. Beim 2017 veröffentlichten „Ghost Recon Wildlands“ liegt der Metascore bei 70.

