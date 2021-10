Hell Let Loose: Umsetzung für PS4 & Xbox One denkbar? Das sagen die Entwickler

Wie stehen eigentlich die Chancen, dass der Multiplayer-Shooter "Hell Let Loose" noch für die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One erscheint? Auf Nachfrage bezogen die Entwickler von Black Matter Stellung zu diesem Thema.

"Hell Let Loose" kann ohne weitere Kosten über PlayStation Plus bezogen werden.

In diesem Monat wurde der Multiplayer-Shooter „Hell Let Loose“ aus dem Hause Black Matter für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Da der Shooter zudem seit einer ganzen Weile für den PC erhältlich ist, gingen lediglich die Xbox One und die PlayStation 4 leer aus. Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass die Konsolen der alten Generation noch mit „Hell Let Loose“ bedacht werden? Diesbezüglich bezog Black Matters CEO Max Rea auf Nachfrage Stellung und wies darauf hin, dass wir eher nicht damit rechnen sollten, dass „Hell Let Loose“ für die alten Konsolen umgesetzt werden kann.

Konsolen-Version des Shooters eine große Herausforderung

Laut Rea stellte nämlich schon die Portierung auf die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 die Entwickler von Black Matter vor diverse Herausforderungen. Da „Hell Let Loose“ im Falle einer Xbox One- und PlayStation 4-Umsetzung technisch umfangreich angepasst werden müsste, um auf der mittlerweile betagten Hardware der alten Konsolen lauffähig zu sein, würde der Aufwand schlichtweg den Nutzen übersteigen.

„Wenn ich aus der Hüfte schieße, würde ich nein sagen, nur um eine harte und schnelle Antwort zu geben. Was Sie auf der Konsole sehen, ist das Ergebnis davon, dass wir das Spiel während unserer Early-Access-Phase wirklich live entwickeln mussten. Und dann auch, weil man ein Spiel genommen hat, das nicht für Konsolen entwickelt wurde, und dann versucht hat, es auf der Konsole zum Laufen zu bringen“, so Rea.

Auf der PlayStation 5 wurde „Hell Let Loose“ pünktlich zum Release in diesem Monat über PlayStation PlayStation Plus veröffentlicht und kann dementsprechend ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

