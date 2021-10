PS Store Deal: Angebot der Woche mit 67 Prozent Rabatt

Im PlayStation Store wartet ein neues Angebot der Woche auf euch. Günstiger kommt ihr diesmal in den Genuss von "ARK: Survival Evolved".

Ganz so überzeugend wie in diesem Live-Action-Trailer ist die Grafik allerdings nicht.

Im PlayStation Store wurde ein neues Angebot der Woche freigeschaltet, das sich zu den am Mittwoch vorgestellten Deals gesellt. Beim neusten Deal of the Week, der bis zum kommenden Donnerstag gültig ist, handelt es sich um „ARK: Survival Evolved“.

Das Grundspiel bekommt ihr in Zuge des Sales schon für 8,89 Euro, was verglichen mit dem Standardpreis von 29,99 Euro einem Rabatt in Höhe von 67 Prozent entspricht. Jenseits von PS Plus-Sonderrabatten scheint es das bisher beste Angebot für „ARK: Survival Evolved“ im PlayStation Store zu sein.

Wollt ihr etwas mehr haben, dann könnt ihr zur „ARK: Ultimate Survivor Edition“ greifen, die mit 47,99 statt 59,99 Euro zu Buche schlägt. Es entspricht einem Rabatt in Höhe von 20 Prozent. Das Bundle umfasst das Hauptspiel zusammen mit den Erweiterungen „Scorched Earth“, „Aberration“, „Extinction“ und „Genesis Teil 1 & 2“.

Einzeln im Angebot erhältlich sind ebenfalls der „ARK: Genesis Season Pass“ für 23,99 statt 29,99 Euro und der „ARK: Survival Evolved Season Pass“ für 15,99 statt 24,99 Euro. Nachfolgend haben wir die jeweiligen Produkteinträge verlinkt:

Angebot der Woche in der Übersicht:

Weitere Angebote im PlayStation Store

Falls euch „ARK: Survival Evolved“ nicht zusagt oder ihr das Spiel bereits besitzt, könnt ihr einen Blick auf die Deals werfen, die am gestrigen Mittwoch an den Start gingen. Mehr als 400 Spiele wurden im Preis gesenkt. Schon am Dienstag wurden die PS Plus-Spiele für Oktober 2021 freigeschaltet, falls ihr momentan kein weiteres Geld ausgeben möchtet.

