Skater XL: Pro-Version des Skatepark of Tampa 2021 steht bereit – Trailer

Wie die Entwickler der Easy Day Studios bekannt gaben, dürfen sich die Spieler der Skateboard-Simulation „Skater XL“ ab sofort über frischen Content freuen.

Hierbei haben wir es mit der Pro-Version des „Skatepark of Tampa 2021“ zu tun, der den Weg ins Spiel fand und sich passend zur Veröffentlichung in einem offiziellen Trailer zeigt. Das besagte Video steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert euch Eindrücke zum neuen Skatepark. Zu finden ist die Pro-Version des „Skatepark of Tampa 2021“ im Mod-Browser der PC-, PlayStation- und Xbox-Versionen.

Eine tragende Säule der Skateboard-Szene

Der Skatepark von Tampa ist laut offiziellen Angaben seit mehr als drei Jahrzehnten eine tragende Säule in der globalen Skateszene- unterstützt Grassroots-Skateboarding, ihre lokale Gemeinschaft und veranstaltet legendäre Wettbewerbe, Tampa Pro und Tampa Am. „Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, an denen mehr Skateboard-Ikonen als SPoT gehostet wurden, und seine Wettbewerbe sind die am meisten erwarteten des Jahres für die größten Namen des Skateboarding. Legenden wie Andrew Reynolds, Eric Koston und Dennis Busenitz haben im Laufe der Jahre alle den ersten Platz beansprucht“, heißt es zum neuen Skatepark weiter.

Spielerisch bietet euch „Skater XL“ laut offiziellen Angaben eine realistische Simulation, die mit einer innovativen Steuerung daherkommt. Hier wird jedem Fuß eures Skaters ein Analog-Stick zugeordnet. Dadurch werden eure Bewegungen im Spiel sofort umgesetzt und erlauben euch besonders präzise Manöver.

