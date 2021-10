Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Nachfolger stand kurz vor dem Aus

Bekanntermaßen entschloss sich Pardox Interactive dazu, die Entwickler der Hardsuit Labs von "Vampire The Masquerade: Bloodlines 2" abzuziehen und das Projekt bei einem neuen Studio unterzubringen. Wie der Publisher verriet, stand man kurz davor, die Arbeiten am Nachfolger einzustellen.

"Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2" entsteht bei einem bisher nicht näher genannten Entwickler.

Wirklich rund verlief die Entwicklung des düsteren Action-Rollenspiels „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ bisher nicht. Zunächst wurde das Sequel gleich mehrfach verschoben, ehe sich der Publisher Paradox Interactive dazu entschloss, den bis dato verantwortlichen Entwicklern der Hardsuit Labs das Vertrauen zu entziehen.

Anschließend wurde „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ bei einem neuen, namentlich bisher allerdings nicht näher genannten Studio untergebracht. In einem aktuellen Interview sprach Fredrik Wester, der CEO von Paradox Interactive, über diese schwierige Zeit und räumte ein, dass sein Unternehmen kurz davor stand, die Arbeiten am Nachfolger einzustellen. Nach einem langen Review-Prozess entschlossen sich die Verantwortlichen jedoch gegen diesen Schritt.

Namhaftes Studio soll nun für die Entwicklung verantwortlich sein

„Als wir das Spiel vom ursprünglichen Entwickler übernommen haben, hatten wir eine lange Überprüfung für die Frage, ob wir das Spiel einstellen oder weiterführen sollten“, führte Wester aus. „Dann waren wir eigentlich bereit, die Produktion komplett einzustellen. Aber wir haben einen Pitch bekommen, von dem wir dachten, dass er überzeugend genug war, um es zu versuchen. Wir haben daran festgehalten und wir hoffen sehr, dass es ein gutes Spiel wird, das den Erwartungen der Spieler entspricht.“

Unklar ist weiterhin, bei welchem Studio sich „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ derzeit in Entwicklung befindet. Laut Wester sollen wir es hier jedoch mit einem renommierten und erfahrenen Entwicklerstudio zu tun haben. Einen konkreten Releasetermin zum Nachfolger gibt es ebenfalls nicht zu vermelden.

Fest steht bisher nur, dass wir vor 2022 nicht mit dem Release von „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ rechnen sollten. Möglicherweise ist es sogar erst 2023 so weit.

