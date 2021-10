Back 4 Blood: So schaltet ihr alle Cleaner im Zombie-Shooter frei – Guide, Tipps

"Back 4 Blood" ist unter anderem für PS4 und PS5 erhältlich.

Seit wenigen Tagen könnt ihr euch gemeinsam mit drei Freunden im Koop-Shooter „Back 4 Blood“ gegen blutrünstige Zombie-Horden beweisen. Zu Beginn eures Abenteuers stehen euch dabei vier (Evangelo, Holly, Mom, Walker) von insgesamt acht Charakteren zur Auswahl, aus denen ihr euer Team zusammenstellen könnt. Wir verraten euch nachfolgend, wie ihr die übrigen Cleaner beziehungsweise Spielfiguren freischalten könnt. Doch zunächst: Wer sind diese vier zusätzlichen Cleaner eigentlich?

Cleaner Nr. 1: Doc

Startwaffe: Baretta M9

Zunächst wäre da Doc, die innerhalb eines Teams eine ähnliche Rolle einnehmen kann wie Mom. Sie ist für die Heilung der Truppe zuständig und macht dies dank eines Bonus besonders effektiv. Dieser erlaubt es ihr, jedes Gruppenmitglied einmal pro Level sogar ohne zusätzliche Items zu heilen – überaus nützlich! Zudem sind Health-Items effektiver, wenn Doc sie einsetzt, und sie erhöht den Trauma-Widerstand der Truppe.

Cleaner Nr. 2: Hoffman

Startwaffe: M1911

Ausrüstung: Munitionstasche

Hoffman ist ein sogenannter Prepper und kann in dieser Rolle für Ressourcennachschub für die Gruppe sorgen. Besonders schön: Dieser Charakter verfügt über zusätzliche Munitionskapazität und hat die Chance, Munition zu finden, nachdem er Gegner erledigt hat. Stellt ihr euch geschickt an, solltet ihr eigentlich immer ein paar Schuss übrig haben. Außerdem steigert sein Team-Bonus die Munitionskapazität der ganzen Gruppe um 10%.

Cleaner Nr. 3: Jim

Startwaffe: 357 Magnum

Jim ist die ideale Wahl für Scharfschützen, denn sein Charakterbonus gewährt ihm einen erhöhten Schaden bei Präzisionstreffern. Sein Team-Bonus sorgt des Weiteren dafür, dass der Schaden, den ihr Gegnern über ihre Schwachpunkte zufügt, gesteigert wird. Er ist eine interessante Wahl, der ein Team so definitiv verstärken kann.

Cleaner Nr. 4: Karlee

Startwaffe: TEC 9

Karlee ist eigentlich eine klassische Einzelgängerin. Da sie sich lange alleine durchgeschlagen hat, kann sie anrückende Gefahren früh erkennen und so ihre Gruppe warnen. Darüber hinaus erhöht sie die Nutzungsgeschwindigkeit des Teams um +1, was in brenzligen Situationen entscheidend sein kann. Als netten Bonus verfügt sie zudem noch über einen Extraslot im Unterstützungsinventar.

Back 4 Blood: Wie schaltet ihr die vier Extra-Cleaner frei?

Um die vier übrigen Spielfiguren freischalten zu können, müsst ihr nicht mehr erledigen, als die Story-Kampagne zu spielen und dabei die vier Level von Akt 1 („Die Kreuzung“) erfolgreich zu beenden. Am Ende des vierten Abschnitts erscheinen die vier übrigen Cleaner im Rahmen einer Zwischensequenz auf der Bildfläche. Allerdings reicht es dafür nicht aus, das Spiel im Solo-Modus mit Bots zu spielen. Ihr müsst (!) es mit mindestens einem weiteren menschlichen Mitspieler spielen. Tut ihr dies, erhaltet ihr Zugriff auf Doc, Hoffman, Jim und Karlee.

Nun habt ihr Zugriff auf alle Spielfiguren in „Back 4 Blood“. Nun stehen euch neue Möglichkeiten bei der Zusammenstellung eures Teams zur Verfügung und somit wünschen wir euch viel Spaß mit dem Koop-Shooter. Solltet ihr noch weitere Tipps benötigen, dann werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides zum Game.

Mit welchem Cleaner spielt ihr in „Back 4 Blood“ besonders gerne?

