Deep Rock Galactic: Ankündigung für die PS4 und die PS5 steht offenbar kurz bevor

Bisher wurde der Coop-Shooter "Deep Rock Galactic" lediglich für den PC sowie die Xbox One veröffentlicht. Aktuellen Berichten zufolge könnten Umsetzungen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 aber in Kürze angekündigt werden.

Nach dem Release für den PC und die Xbox One im vergangenen Jahr deuteten die Entwickler von Ghost Ship Games bereits an, dass „Deep Rock Galactic“ auch für die PlayStation-Konsolen erscheinen wird.

Aufgrund der Tatsache, dass Sony seinerzeit über kein gängiges Early-Access-Programm verfügte, mussten sich Besitzer einer PlayStation 4 oder einer PlayStation 5 mit einer längeren Wartezeit arrangieren. Aktuellen Berichten zufolge könnte „Deep Rock Galactic“ in Kürze endlich für die Sony-Konsolen angekündigt werden. Darauf deutet zumindest ein entsprechender Eintrag des Rating-Boards in Taiwan hin, das „Deep Rock Galactic“ kürzlich sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 mit einer Alterseinstufung versah.

Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus

Auch wenn sich das Rating-Board in Taiwan in der Vergangenheit immer wieder als eine verlässliche Quelle entpuppte, möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die verantwortlichen Entwickler von Ghost Ship Games zu den aktuellen Berichten um „Deep Rock Galactic“ bisher nicht Stellung beziehen wollten. Sollte sich das Studio zu einer Stellungnahme hinreißen lassen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Deep Rock Galactic“ versteht sich spielerisch als ein kooperativer First-Person-Shooter in einem Science-Fiction-Setting. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von „knallharten Zwergen“, die prozedural generierte Dungeons erkunden, Ressourcen sammeln und sich dabei dem Kampf gegen allerlei Gegner stellen.

Mit dem Gunner, dem Navigator, dem Driller und dem Engineer liegen den Zwergen insgesamt vier unterschiedliche Klassen zugrunde.

