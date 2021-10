Babylon’s Fall: Broadcast zum dritten Beta-Test angekündigt – Termin & Uhrzeit

Im kommenden Monat startet der mittlerweile dritte Beta-Test zu Platinum Games' Multiplayer-Titel "Babylon's Fall". Wie die Entwickler des japanischen Studios bekannt gaben, wird am Wochenende ein Broadcast stattfinden, in dem ausführlich über den kommenden Test gesprochen werden soll.

"Babylon's Fall" entsteht beim japanischen Studio Platinum Games.

Wie die Entwickler von Platinum Games Anfang des Monats bestätigten, wird in wenigen Wochen der mittlerweile dritte Beta-Test zum Multiplayer-Titel „Babylon’s Fall“ stattfinden.

Ergänzend zu dieser Bekanntgabe kündigten die Verantwortlichen von Platinum Games heute den „Closed Beta Test: Phase 3 Special Preliminary Broadcast“ genannten Livestream an. Dieser wird am kommenden Samstag, den 23. Oktober 2021 um 15 Uhr unserer Zeit starten. Wie es der Name andeutet, wird sich der Broadcast in erster Linie um den kommenden Beta-Test drehen. So möchten die Entwickler beispielsweise über die Verbesserungen sprechen, die auf Basis des Feedbacks zu den ersten beiden Betas vorgenommen wurden.

Erstmals mischen auch PS5-Spieler mit

Zu Wort kommen im Rahmen des besagten Livestreams Kenji Saito und Takahisa Sugiyama von Platinum Games sowie Yosuke Saito und Junichi Ehara von Square Enix. Der dritte Beta-Test von „Babylon’s Fall“ am 15. November 2021 startet um 11 Uhr unserer Zeit und wird über einen Zeitraum von 48 Stunden zur Verfügung gestellt. Nachdem bisher nur Spieler auf dem PC beziehungsweise der PS4 Hand an den neuen Titel von Platinum Games legen durften, kommen im Rahmen der dritten Beta auch PS5-Besitzer zum Zuge.

Zum Thema: Babylon’s Fall: Der dritte Beta-Test hat einen Termin – PS5 mit von der Partie

„in den Phasen 1 und 2 des Closed Beta-Tests haben wir auch Feedback von vielen Spielern zum Gameplay erhalten, in dem wir auf träge Bewegungen und geringe Reaktionsfähigkeit sowie auf einen allgemeinen Mangel an Spannung hingewiesen haben. Wie in unserem vorherigen Bericht erwähnt, werden die Action-Elemente des Spiels größere Verbesserungen und Anpassungen erhalten“, hieß es zur dritten Beta weiter.

Wie umfangreich die spielerischen Verbesserungen im Endeffekt ausfallen werden, erfahren wir Mitte des nächsten Monats.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Babylon's Fall