Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans 2 samt Kickstarter-Kampagne angekündigt – Update

"Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2" zeigt sich heute nicht nur in einem ersten Trailer. Auch ging die Kickstarter-Kampagne an den Start. 220.000 Euro sollen mindestens gesammelt werden.

Update: Die Kickstarter-Kampagne befindet sich auf der Zielgeraden, allerdings fehlt noch eine Menge Geld. 10 Tage vor dem Ende der Aktion wurden von 2.500 Interessenten 135.000 der 220.000 angestrebten Euro zugesichert.

Meldung vom 16. September 2021: Nachdem „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans“ erfolgreich über Kickstarter finanziert wurde, aber im Zuge der Veröffentlichung nicht alle Tester überzeugen konnte, befindet sich ein Sequel in der Pipeline. Die Finanzierung soll einmal mehr über Kickstarter erfolgen. Das Mindestziel liegt bei 220.000 Euro, von denen knapp 20.000 Euro bereits gesammelt wurden.

Falls ihr euch an der Crowdfunding-Finanzierung beteiligen möchtet, könnt ihr. Unterschiedliche Pakete wurden geschnürt, die zwischen 5 und 5.000 Euro kosten. Ab 15 Euro bekommen die Unterstützer eine Steam-Version für ihren PC. Die Konsolenversion wird ab 50 Euro vergeben.

Geplant ist neben dem PC eine Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One. Versionen für PS5 und Xbox Series X/S sind nicht in Arbeit. Zunächst ist es vorgesehen, „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ über die Abwärtskompatibilität auf den neuen Konsolen spielen zu lassen. „Wir können jedoch nicht vorhersagen, welche Veröffentlichungsrichtlinien Sony und Microsoft zum Erscheinungsdatum des Spiels auferlegen werden“, so die Macher.

Fest steht hingegen, dass „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ in zwölf Sprachen lokalisiert wird. Darunter befindet sich eine deutsche Version. Das nachfolgende Video liefert erste Eindrücke von der hiesigen Sprachvariante:

Mit „Slaps & Beans 2“ erwartet euch laut Entwickler „ein neues und spannendes Abenteuer mit Bud Spencer und Terence Hill“, das mit noch mehr Inhalten bestückt ist. Dazu zählen den offiziellen Angaben zufolge noch lustigere Gegner, neue Schauplätze und neue Original-Soundtracks direkt aus den Filmen. Außerdem wurde das Kampfsystem verbessert und euch erwartet ein Party-Spielmodus für bis zu 4 Spieler.

„Nahkampf mit den Fäusten und Tritten werden in diesem Teil ebenfalls ein großer Bestandteil des Spiels sein. Slaps and Beans 2 kommt wieder als kooperatives Side-Scrolling-Kampfspiel und behält alle Standards bei, die es bei den Fans schon im ersten Teil beliebt gemacht hat“, so die Macher. Außerdem ist von neuen Minispielen die Rede.

Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zu „Bud Spencer & Terence Hill – Slaps And Beans 2“ anschauen. Er gewährt einen Blick in das Gameplay-Geschehen. Eine umfangreichere Beschreibung des Projektes wird auf der offiziellen Seite des Spiels bereitgehalten.

