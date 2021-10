Saints Row: Mit krimineller Energie an die Spitze – Neuer Trailer steht zur Ansicht bereit

Unter dem Namen "Kriminelle Vorhaben" stellten die Entwickler von Volition Inc. einen frischen Trailer zum kommenden Action-Titel "Saints Row" zur Verfügung. In diesem wird etwas näher auf die spielerische Umsetzung und die Features des Reboots eingegangen.

"Saints Row" erscheint im Februar 2022.

Vor wenigen Wochen kündigten die Entwickler von Volition Inc. den Reboot zu Action-Serie „Saints Row“ offiziell für die Konsolen sowie den PC an.

Heute bedachte uns das Studio mit einem frischen Trailer zum neuen „Saints Row“-Abenteuer, der unter dem Namen „Kriminelle Vorhaben“ veröffentlicht wurde und euch einen genaueren Blick auf die spielerische Umsetzung des Reboots ermöglicht. Neben der gewohnt kompromisslosen Action der „Saints Row“-Reihe werden zudem diverse Gameplay-Features des Titels beleuchtet. Auch auf die Spielwelt wird kurz eingegangen.

Der Kampf um die Straßen von Santo Ileso

Im Reboot von „Saints Row“ verschlägt es euch in die fiktive US-Metropole Santo Ileso, in der verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen. Ihr schlüpft in die Rolle der legendären Saints und beteiligt euch am Kampf um die Straßen von Santo Ileso. Mit zunehmender Spieldauer baut ihr eigene Strukturen auf und verändert die Stadt, um Einnahmen zu generieren, die ihr für euer Vorhaben, Santo Ileso zu erobern, benötigt.

„Saints Row“ wird am 25. Februar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Weitere Details zum Reboot der beliebten Action-Reihe, das genau wie seine Vorgänger mit seiner überzogenen Action und dem schrägen Humor punkten soll, findet ihr in unserer ausführlichen Vorschau.

