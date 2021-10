Tormented Souls: Releasezeitraum der PS4-Version eingegrenzt und Halloween-Update angekündigt

"Tormented Souls" bekommt ein Halloween-Update spendiert.

Ende August wurde der von Dual Effect und Abstract Digital Works entwickelte Horror-Titel „Tormented Souls“ für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Nachdem es zunächst hieß, dass die Ableger für die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch eingestellt wurden, wurde im Sommer bekannt gegeben, dass die Umsetzungen für die Konsolen der alten Generation aufgrund der Nachfrage seitens der Spieler doch noch erscheinen werden. Im Rahmen einer aktuellen Ankündigung grenzte der Publisher PQube den Release der Last-Gen-Version ein und gab bekannt, dass der Ableger für die alten Konsolen im ersten Quartal 2022 veröffentlicht wird.

Kostenloses Halloween-Update angekündigt

Ergänzend zu dieser Mitteilung wurde zudem darauf hingewiesen, dass die PC-, PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Tormented Souls“ noch in dieser Woche mit einem kostenlosen Update versehen werden. Dieses wird pünktlich zum nahenden Halloween-Fest am Donnerstag, den 28. Oktober 2021 zur Verfügung gestellt und zum einen ein neues Outfit für die Protagonistin Caroline Walker mit sich bringen.

Zum Thema: Tormented Souls: Der klassische Survival-Horror erhält positive Testwertungen

Ebenfalls geboten wird eine neue Waffe, die ihr freischalten könnt, indem ihr die Kampagne des Horror-Titels abschließt. Abschließend wurde heute bekannt gegeben, dass der Soundtrack von „Tormented Souls“ über die gängigen Plattformen zum Download bereit steht. Die Geschichte von „Tormented Souls“ dreht sich um die unfreiwillige Heldin Caroline Walker.

Diese erwacht eines Nachts nackt und angeschlossen an einen heruntergekommenen medizinischen Apparat auf. Caroline muss von nun an um ihr Leben kämpfen, während sie ein düsteres Herrenhaus erkundet. „Und wenn du in einer dunklen Ecke des Herrenhauses einen schimmernden Spiegel findest, wird deine Vorstellung der Realität in ihren Grundfesten erschüttert werden…“, so die offizielle Beschreibung weiter.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tormented Souls