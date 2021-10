Marvel’s Guardians of the Galaxy: Update 1.03 steht bereit – Gefordertes Feature an Bord

Passend zum Release des Action-Titels wurde heute das Update 1.03 zu "Marvel's Guardians of the Galaxy" veröffentlicht. Mit dem besagten Patch findet unter anderem ein von der Community gefordertes Feature den Weg ins Spiel.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" ist ab sofort erhältlich.

Ab sofort ist mit „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ der neueste Streich der „Shadow of the Tomb Raider“-Macher von Eidos Montreal für die Konsolen und den PC erhältlich.

Passend zum Release des Titels steht ein neues Update bereit, das „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ auf die Version 1.03 hebt und ein von der Community gefordertes Feature mit sich bringt. Die Rede ist vom Foto-Modus, mit dem es euch ermöglicht wird, aus dem laufenden Spielgeschehen heraus Schnappschüsse anzufertigen, diese zu bearbeiten und mit der Community zu teilen. Hinzukommen diverse nicht näher genannte Stabilitäts-Fixes.

Rettet die Gefahr vor einer dunklen Bedrohung

In „Marvel’s Guardians of the Galaxy“, das bewusst als reine Singleplayer-Erfahrung konzipiert wurde, schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Star-Lord. Nachdem eine Kettenreaktion katastrophaler Ereignisse ausgelöst wurde, liegt es an dir und deinen befreundeten Hütern, die Galaxie vor einer düsteren Gefahr zu bewahren.

Zum Thema: Guardians of the Galaxy im Test: Durchgeknallt, laut und nicht perfekt

„Setze Elementar-Blaster, Tag-Team-Taktiken und Dropkicks mit Jetstiefeln ein – alles geht. Solltest du erwarten, dass alles nach Plan verläuft, mache dich auf Überraschungen gefasst, wobei die Konsequenzen deines Handelns die Wächter garantiert ständig in Trab halten werden“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Guardians