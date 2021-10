Call of Duty Warzone: Neue Pazifik-Karte „Caldera“ enthüllt – Termin, Details und Bilder

Ende der kommenden Woche erscheint der First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“ im weltweiten Handel. Auf Grundlage des neuen Ablegers soll auch der Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“ eine komplett neue Karte erhalten, die im Pazifik angesiedelt ist. Nun haben die Verantwortlichen von Activision und Raven Software die neue Karte namens „Caldera“ mit ersten Details und Bildern enthüllt.

Das Ende von Verdansk – Willkommen auf Caldera

Demnach können sich die Spieler auf Wälder, Sandstrände und Ruinen einstellen, während ein aktiver Vulkan im Zentrum der Insel auf sie wartet. Über 200 interessante Orte sollen auf der Karte zu finden sein, die in etwa die Größe von der bisherigen Karte „Verdansk“ haben wird. Die Entwickler haben die Karte auf Untersuchungen und Community-Feedback der letzten zwei Jahre aufgebaut.

Des Weiteren nutzt man die gleiche Engine wie bei „Call of Duty: Vanguard“, weshalb man auch optisch einiges geboten bekommen soll. Des Weiteren wird man Crossplay, Cross-Progression und Cross-Gen unterstützen.

Die neue Karte wird mit der ersten Season von „Call of Duty: Vanguard“ erscheinen. Dementsprechend werden die Spieler ab dem 3. Dezember 2021 nach Caldera reisen, wobei Besitzer von „Call of Duty: Vanguard“ einen 24-stündigen Exklusivzugang erhalten sollen. Des Weiteren wird es eine neue dedizierte Playlist namens „Dogfighting“ geben, in der man sich entweder in Flugzeugschlachten begibt oder versucht mit Flakgeschützen die Flieger vom Himmel zu holen.

Selbstverständlich werden auch alle Inhalte, die man in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Black Ops Cold War“ für den Battle Royale-Shooter freigeschaltet hat, weiterhin zur Verfügung stehen. Dazu zählen Operator, Calling Cards und auch das Saisonale Prestige.

In den Spielmodi „Vanguard Royale“ und „Vanguard Plunder“ wird man auch nur Waffen aus dem neuen Teil spielen können. Selbst in Loadouts werden die Waffen aus den letzten Teilen nicht verfügbar sein. Allerdings werden alle Waffen in den Standard-Spiellisten enthalten sein. Des Weiteren wird auch Rebirth Island bestehen bleiben.

Weitere Details kann man auf der offiziellen Seite entdecken. Hier sind auch die ersten Bilder zu „Caldera“:

