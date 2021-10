Call of Duty Cold War & Warzone: Halloween-Event „The Haunting“ mit exklusiven Inhalten startet heute

Mit "The Haunting" startet heute das alljährliche Halloween-Event in der Welt von "Call of Duty". Wir verraten euch, auf welche exklusiven Inhalte sich Spieler von "Black Ops: Cold War" beziehungsweise "Warzone" freuen dürfen.

"Call of Duty"-Spieler dürfen sich auf ein neues Halloween-Event freuen.

Wie Activision im Zuge einer aktuellen Ankündigung bekannt gab, dürfen sich auch die Spieler der beiden Shooter „Call of Duty Black Ops: Cold War“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ in diesem Jahr über ein Halloween-Event freuen.

Dieses trägt den Namen „The Haunting“ und wird vom heutigen 19. Oktober bis zum 2. November 2021 stattfinden. Geboten werden natürlich diverse exklusive Inhalte, die thematisch zum schaurigen Halloween-Fest passen. In beiden Shootern können beispielsweise die neue Waffe „LAPA“ oder thematisch passende Waffen-Baupläne freigeschaltet. Zudem warten im Ingame-Shop neue Bundles, die euch den von der „Scream“-Reihe inspirierten Operator Ghostface, den düstern Hasen aus „Donnie Darko“ oder spezielle Halloween-Skins für ausgewählte Operator bescheren.

Ein zeitlich limitierter Spiel-Modus für Warzone

Exklusiv in „Warzone“ umfasst das „The Haunting“-Event den „Ghosts of Verdansk“ genannten zeitlich begrenzten Spiel-Modus, in dem es nicht nur darum geht, menschliche und übermenschliche Gegner Widersacher zu besiegen. Darüber hinaus stehen die Spieler hier vor der Aufgabe, ihre „Angst“ zu managen, um nicht selber zu einem Geist zu werden. In „Black Ops: Cold War“ wiederum wird die Community mit einer Halloween-Version der legendären Map „Verdansk“ und gleich drei zeitlich limitierten Modi bedacht.

Zum Thema: Call of Duty: Quell-Code der frisch angekündigten Anti-Cheat-Software Ricochet bereits geleakt?

In „Infiziert“ startet ein Team als Zombies und versucht, das gegnerische Team ebenfalls in Untote zu verwandeln, während sich „Prop Hunt Halloween“ als eine Halloween-Version des beliebten Party-Modus versteht. Hier geht es im Rahmen des „The Haunting“-Events darum, euch als schwarze Katze, Skelett oder Fledermaus zu tarnen und möglichst lange unentdeckt zu bleiben. Den Schlusspunkt setzt der Modus „Scream Deathmatch“, in dem zwei Spieler in die Rolle von Ghostface schlüpfen und Jagd auf unbewaffnete Spieler machen.

Alle weiteren Details zum diesjährigen Halloween-Event in „Call of Duty Black Ops: Cold War“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ sowie den exklusiven Inhalten findet ihr auf der offiziellen Website.

