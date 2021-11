Marvel: Battlefront 2-Star im kommenden Spiel von Amy Henning dabei

Vorgestern wurde ein neues Marvel-Videospiel angekündigt, an dem unter anderem "Uncharted"-Autorin Amy Henning arbeiten wird. Zudem verriet die "Star Wars Battlefront II"-Hauptdarstellerin, sie werde ebenfalls bei dem Projekt an Bord sein.

Vor zwei Tagen überraschten Marvel Entertainment und Skydance New Media mit der Ankündigung eines Blockbuster-Action-Adventures. Maßgeblich am kommenden Marvel-Spiel mitwirken wird die renommierte Autorin Amy Henning, die in der Vergangenheit bereits an der „Legacy of Kain“- und „Uncharted“-Reihe arbeitete. Nun verkündete Schauspielerin Janina Gavankar (via IGN), auch sie werde an diesem Projekt beteiligt sein.

Marvel: Janina Gavankar im neuen Blockbuster-Game mit an Bord

Die frohe Kunde teilte Gavankar („Arrow“, „Big Sky“) über ihren Twitter-Account mit. In welcher Funktion sie an dem neuen Marvel-Videospiel involviert sein wird, verriet sie indes nicht. Denkbar wäre, dass die Hollywood-Darstellerin einen Charakter im AAA-Titel darstellen könnte.

Es wäre übrigens nicht Gavankars erster Ausflug in die Welt der Videospiele. Nach Sprecherrollen in „Far Cry 4“ und „Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds“ verkörperte sie in der Story-Kampagne von „Star Wars Battlefront II“ die Protagonistin Iden Versio. Im kommenden Action-RPG „Forspoken“ leiht die Schauspielerin der Figur Tanta Sila ihre Stimme.

Amy Hennings neues Marvel-Spiel wird als narratives Action-Adventure im Blockbuster-Stil beschrieben, das eine komplett neue Original-Geschichte innerhalb des Marvel-Universums erzählen soll. Hierzu sagt Henning, diese Welt verkörpere „all die Action, Mysterien und Spannungen des Pulp-Adventure-Genres, welches ich vergöttere und sich perfekt für eine interaktive Erfahrung eignet.“ Es sei für sie zudem eine Ehre, eine „originelle Geschichte mit all der Menschlichkeit, der Komplexität und dem Humor erzählen zu dürfen, die Marvel-Charaktere so beständig machen“.

Zum Thema: Marvel’s Wolverine: Renommierter Autor für die Geschichte verantwortlich

Skydance New Media habe des Weiteren ein Team zusammengestellt, dessen Mitglieder bereits Erfahrung mit der Entwicklung von Action- und Adventure-Games hätten. Kreative Beratung erhalten die Verantwortlichen zudem von Kollegen aus der Comic-, Film und Fernsehbranche. Auf welcher Marvel-Marke das Spiel basieren wird, ist noch unbekannt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Freut ihr euch darüber, dass Janina Gavankar mit Amy Henning zusammenarbeitet?

Weitere Meldungen zu Marvel.