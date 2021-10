Amy Hennig: „Uncharted“-Schöpferin arbeitet an einem Marvel-Spiel

Die renommierte Autorin Amy Hennig arbeitet mit ihrem neuen Studio Skydance New Media an einem Marvel-Spiel. Erste kleine Details haben die Verantwortlichen bereits mitgeteilt.

„Soul Reaver“, „Blood Omen“, „Legacy of Kain“, „Jak & Daxter“ und „Uncharted“. All diese Titel haben einen Namen gemein: Amy Hennig. Die renommierte Autorin hatte sich nach der Auflösung von Visceral Games und der Einstellung ihres „Star Wars“-Projektes an die Gründung eines eigenen Studios gewagt. Nun hat Skydance New Media, so der Name ihres Entwicklerstudios, offiziell ein erstes Projekt angekündigt.

Ein Blockbuster-Action-Adventure

Demnach befindet sich bei Skydance New Media ein neues Marvel-Spiel in Entwicklung. Dies soll ein narratives Action-Adventure im Blockbuster-Stil werden, das eine originelle Geschichte innerhalb des Marvel-Universums bieten soll. Amy Hennig hat in einem Statement auch einige Worte zu der Zusammenarbeit verloren:

„Das Marvel-Universum verkörpert all die Action, Mysterien und Spannungen des Pulp-Adventure-Genres, welches ich vergöttere und sich perfekt für eine interaktive Erfahrung eignet. […] Es ist eine Ehre eine originelle Geschichte mit all der Menschlichkeit, der Komplexität und dem Humor erzählen zu dürfen, die Marvel-Charaktere so beständig machen und unseren Spielern die Möglichkeit bieten zu dürfen, dass sie in diese Helden verkörpern, die sie lieben.“

Des Weiteren hatte auch Marvel Games-Oberhaupt Jay Ong gesagt: „Ihre Ambitionen und Visionen für die Erschaffung innovativer Unterhaltung mit einer beliebten Marvel-Marke war bereits bei unserem ersten Meeting ersichtlich. Wir freuen uns mehr mit Marvel-Fans teilen zu können, wenn die Zeit gekommen ist.“

Bei Skydance New Media hat sich ein erfahrenes Team zusammengefunden, das aus Entwicklern mit jahrzehntelanger Erfahrung in Action- und Adventure-Genres besteht. Zudem wird man mit kreativen Beratern aus Film, Fernsehen und Comic zusammenarbeiten. Dementsprechend kann man gespannt sein, was sich Amy Hennig und ihr Team überlegt haben.

Sobald offizielle Details zu dem neuen Marvel-Spiel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin könnt ihr in den Kommentaren munter spekulieren, welche IP dieses Mal umgesetzt wird, nachdem in den vergangenen und kommenden Jahren bereits „SpiderMan“, „Wolverine“, „Guardians of the Galaxy“, „Avengers“, „Iron Man“ und weitere genutzt wurden bzw. werden.

Quelle: GameSpot

