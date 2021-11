Ghost Recon Breakpoint: Gratis-Wochenende in Aussicht und Operation Motherland verfügbar

Ubisofts Militär-Shooter „Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ kann in Kürze für begrenzte Zeit kostenfrei gespielt werden. Schon am Donnerstag startet das Gratis-Wochenende, an dem alle Spieler teilnehmen dürfen. Die Plattform spielt also keine Rolle. Das Event wird bis Sonntagabend laufen.

Wie es bei kostenlosen Spielphasen üblich ist, dürft ihr eure erzielten Fortschritte beim anschließenden Kauf der Vollversion behalten. Im PlayStation Store bekommt ihr die Deluxe Edition für nur 15,99 Euro. Die umfangreichere Gold Edition kostet vier Euro mehr. Dieses Angebot endet am 20. November.

In dieser Zeit könnt ihr auf alle Inhalte des Hauptspiels zugreifen. Außerdem ist heute die Erweiterung „Operation Motherland“ erschienen, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Somit dürft ihr auch die neuesten Inhalte ausprobieren, unter denen sich ein alternativer Spielmodus, ein überarbeitetes Fortschrittssystem und die optische Tarnung befindet. Letzteres dürfte „Ghost Recon“-Spielern bekannt vorkommen. Auch neue Waffen und kosmetische Gegenstände sind dazugekommen.

Das Geschehen wird in einer frei begehbaren Spielwelt ausgetragen. Ihr könnt entweder alleine oder mit bis zu vier Freunden im Koop-Modus spielen. Um euch fortzubewegen, könnt ihr zwischen verschiedensten Flug- und Fahrzeugen des Militärs wählen. Neben der Kampagne steht auch ein PVP-Modus bereit, in dem ihr eure Kräfte mit anderen Spielern messen könnt.

„Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint“ ist für PS4, Xbox One, Google Stadia und PC verfügbar. Schon kurz nach der Markteinführung der neuen Konsolen brachten die Entwickler ein Titel-Update heraus, das den Shooter technisch aufgewertet hat.

Quelle: Ubisoft

