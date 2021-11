Marvel’s Avengers: Der PlayStation-exklusive Spider-Man-DLC hat endlich einen Termin

Nachdem es in den vergangenen Wochen recht still um den Spider-Man-DLC zu "Marvel's Avengers" wurde, bekam dieser nun endlich einen finalen Releasetermin spendiert. Los geht es demnach Ende des Monats.

Bereits vor einer ganzen Weile gaben Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics bekannt, dass an einem Spider-Man-DLC zum Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ gearbeitet wird.

Abgesehen von der Tatsache, dass dieser exklusiv für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wird, wurden bisher jedoch kaum konkrete Details genannt. Und nachdem es in den vergangenen Wochen recht still um den besagten DLC wurde, bekam dieser im Rahmen einer frisch veröffentlichten Content-Roadmap endlich einen finalen Releasetermin spendiert. Demnach dürfen sich PlayStation-Spieler ab dem 30. November 2021 mit Spider-Man in das Getümmel stürzen.

Ein neuer Held mit einer passenden Story-Line

Begleitet wird die Ankunft von Spider-Man von einem exklusiven Handlungsstrang. Dieser wird nicht nur auf die Entwicklung von Peter Parker eingehen. Darüber hinaus geht es um eine neue Gefahr durch die AIM, der sich Spider-Man entgegenstellt und dabei auf die Unterstützung der Avengers zurückgreift. Spielerisch soll der Spider-Man-DLC natürlich die Eigenheiten des agilen Netzschwingers hervorheben.

„Spider-Mans Akrobatik bietet euch eine völlig neue Art, das Spiel allein oder mit Freunden zu erleben. Und seine einzigartigen Bewegungs- und Kampffähigkeiten sind mit Sicherheit eine großartige Ergänzung für jedes Angriffsteam, das Missionen in der Avengers Initiative übernimmt“, so Square Enix zum neuen DLC.

Beim Spider-Man-DLC wird es am 30. November 2021 allerdings nicht bleiben. Ebenfalls versprochen werden ein neuer Gegnertyp in Form der „Echoes“, exklusive Outfits auf Basis des „Marvel Cinematic Universe“, eine Erhöhung des maximalen Charakter-Levels oder neue Upgrade-Möglichkeiten für die Ausrüstung eurer Helden. Weitere Details zu den Neuerungen werden in Kürze folgen.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

