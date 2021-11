Marvel’s Guardians of the Galaxy: Spielszenen und Pressezitate im offiziellen Accolades-Trailer

Marvel's Guardians of the Galaxy:

Im vergangenen Monat wurde der Action-Titel "Marvel's Guardians of the Galaxy" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Ab sofort steht auch der offizielle Accolades-Trailer bereit, der mit positiven Pressezitaten Lust auf mehr machen soll.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" ist ab sofort erhältlich.

Im vergangenen Monat veröfentlichten Square Enix und die Entwickler von Eidos Montreal den Action-Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy“, der sowohl von den Spielern als auch den Kritikern weitestgehend positiv aufgenommen wurde.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellten die beiden Studios vor wenigen Stunden den offiziellen Accolades-Trailer zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Der besagte Trailer liefert euch nicht nur Eindrücke aus dem Spielgeschehen des Action-Titels. Darüber hinaus dürfen natürlich auch die obligatorischen Zitate der internationalen Fachpresse nicht fehlen.

Schlüpft in die Rolle von Star-Lord

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ wurde laut den verantwortlichen Entwicklern von Eidos Montreal bewusst als reine Einzelspieler-Erfahrung konzipiert und verzichtet zudem auf Download-Content sowie Mikrotransaktionen, um allen Spielern die gleiche Erfahrung zu liefern. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Star-Lord und macht euch mit eurer ungleichen Truppe daran, einer Gefahr zu begegnen, die den Frieden in der Galaxie bedroht.

Dabei kommt der gewohnte Humor der „Marvel’s Guardians of the Galaxy“-Abenteuer natürlich genauso wenig zu kurz wie die kurzweilige Action. „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Darüber hinaus wurde eine Umsetzung für Nintendos Switch veröffentlicht, die allerdings nur in Form einer Cloud-Fassung spielbar ist.

