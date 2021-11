Sackboy A Big Adventure: Erster Geburtstag wird mit einem exklusiven Outfit gefeiert

Zu den hiesigen Launch-Titeln der PlayStation 5 gehörte unter anderem der kooperative 3D-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“, der vom britischen Studio Sumo Digital entwickelt wurde.

Neben der PlayStation 5 wurde auch die PlayStation 4 mit einer Umsetzung von Sackboys aktuellem Abenteuer bedacht. Via Twitter wiesen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass „Sackboy: A Big Adventure“ in Kürze seinen ersten Geburtstag feiert. Passend dazu dürfen sich die Spieler auf ein neues exklusives Kostüm freuen, das am kommenden Freitag, den 12. November 2021 zur Verfügung gestellt wird und von allen Besitzern des Plattformers kostenlos heruntergeladen werden kann.

„Sackboy: A Big Adventure“ versteht sich spielerisch wie eingangs erwähnt als ein kooperativer Plattformer. Wahlweise alleine oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Freunden beziehungsweise Mitspielern nehmt ihr abwechslungsreiche Levels in Angriff und stellt euch einer düsteren Gefahr entgegen.

„Der heimtückische Vex (ein nahezu mythisches Wesen, das aus Chaos und Furcht geboren wurde) kidnappt Sackboys Freunde und zwingt sie, seinen Auf-den-Kopf-Steller zu bauen. Dieses absolut gefährliche und diabolische Gerät wird die kunstvolle Welt – ein fantastisches Land reiner Vorstellungskraft und unschuldiger Träume – in einen ausgedörrten, kargen Schandfleck voller Albträume verwandeln“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Happy 13th Birthday Sackboy! 🥳

November 5th 2008 marks the day that LittleBigPlanet completed its global launch! 🌍

Next Friday… Will ALSO be the 1st Anniversary of Sackboy: A Big Adventure! ⭐

Celebrate Sackboy’s birthdays with a tasty new costume – Coming November 12th! 🎂 pic.twitter.com/xOS0rcQPAw

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) November 5, 2021