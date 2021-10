Sackboy A Big Adventure: Die nächste PC-Umsetzung? Steam-Datenbank liefert Hinweis

Könnte es sich bei "Sackboy: A Big Adventure" um den nächsten First-Party-Titel der PlayStation Studios handeln, der den Weg auf den PC finden? Ein entsprechender Eintrag in den Datenbanken von Steam lässt es zumindest vermuten.

Erscheint "Sackboy: A Big Adventure" für den PC?

Nachdem Sony Interactive Entertainments Jim Ryan in der Vergangenheit bereits darauf hinwies, dass auf kurz oder lang weitere Titel der PlayStation Studios den Weg auf den PC finden werden, machte das Unternehmen vor wenigen Tagen Nägel mit Köpfen und kündigte „God of War“ offiziell für den PC an.

Aktuellen Berichten zufolge wird es dabei allerdings nicht bleiben, da bereits die Ankündigung einer weiteren PC-Umsetzung eines PlayStation-Titels in den Startlöchern stehen könnte. Die Rede ist vom kooperativen 3D-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“, der beim britischen Entwicklerstudio Sumo Digital entstand und nun mit einer Veröffentlichung auf dem PC in Verbindung gebracht wird. Den entsprechenden Hinweis soll die Datenbank von Steam geliefert haben.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Namentlich genannt wird „Sackboy: A Big Adventure“ dabei allerdings nicht. Stattdessen trägt der Produkteintrag den Codenamen „Steel PC“. Die aktuelle Beschreibung verweist dabei allerdings auf etwas mit dem Namen „Marmalade Content“, von dem angenommen wird, dass es sich um einen Hinweis auf den Plattformer von Sumo Digital handelt. Und dann wären wir auch schon beim großen GeForce Now-Leak aus dem September dieses Jahres.

In der geleakten Liste des Streaming-Dienstes tauchte „Project Marmalade“ ebenfalls auf und wurde hier als „Sackboy: A Big Adventure“ bestätigt. Trotz allem sollten die aktuellen Gerüchte um den PC-Release des 3D-Plattformers erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Bisher wollten sich nämlich weder Sony Interactive Entertainment noch die verantwortlichen Entwickler von Sumo Digital zu diesem Thema äußern.

Sollte sich daran etwas ändern, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. „Sackboy: A Big Adventure“ wurde im November des vergangenen Jahres für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und verstand sich als ein dreidimensionaler Plattformer, der wahlweise alleine oder mit bis zu drei weiteren Mitspielern in Angriff genommen werden konnte.

