God of War: Erscheint für den PC – Trailer, Termin & technische Details

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen wurde der Action-Hit "God of War" nun auch offiziell für eine Veröffentlichung auf dem PC bestätigt. Wir liefern euch den offiziellen Trailer, Details zu den technischen Verbesserungen und natürlich den Releasetermin.

"God of War" erscheint für den PC.

Nachdem in der Vergangenheit bereits erfolgreiche First-Party-Titel wie „Horizon: Zero Dawn“ oder „Days Gone“ für den PC veröffentlicht wurden, deutete PlayStation-Boss Jim Ryan kürzlich an, dass weitere Umsetzungen im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit sind.

Für einen möglichen PC-Release immer wieder ins Gespräch gebracht wurde dabei der Action-Hit „God of War“, der bei den Sony Santa Monica Studios entstand und im Jahr 2018 für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Wie Sony Interactive Entertainment am heutigen Nachmittag bekannt gab, wird das gefeierte Abenteuer von Kratos und Atreus, das sich auf der PlayStation 4 mehr als zehn Millionen Mal verkaufte, in der Tat den Weg auf den PC finden.

4K, 60FPS und weitere technische Verbesserungen

Laut der heutigen Ankündigung wird „God of War“ ab dem 14. Januar 2022 für den PC über Steam erhältlich sein. Der Preis für die PC-Umsetzung liegt bei 49,99 US-Dollar beziehungsweise Euro. Doch welche technischen Verbesserungen bekommt der Action-Titel auf dem PC geboten? Auch diesbezüglich sorgte Sony Interactive Entertainment heute für Klarheit und gab bekannt, dass sich „God of War“-Spieler auf dem PC beispielsweise über eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde freuen dürfen – ein entsprechend potenter Rechner natürlich vorausgesetzt.

Auch eine nach oben hin offene Framerate, höher aufgelöste Schatten und Texturen, reduzierte Ladezeiten sowie die Unterstützung von Nvidias DLSS, der Low-Latency-Technologie oder von 21/9-Monitoren gehören zu den technischen Neuerungen, mit denen die PC-Version von „God of War“ aufwartet. Spielen könnt ihr den Titel auf dem PC unter anderem mit den DualShock 4- und DualSense-Controllern. Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, auf die Steuerung via Maus und Tastatur zu setzen, wobei die Tastenbelegung frei angepasst werden kann.

Anbei der offizielle Trailer, den Sony Interactive Entertainment passend zur Ankündigung von „God of War“ für den PC zur Verfügung stellte.

