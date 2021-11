miHoYo: Studio in Montreal gegründet und Details zum nächsten Projekt

Der "Genshin Impact"-Entwickler besitzt ab sofort ein Studio in Kanada. Dort wird an einer neuen AAA-Marke gearbeitet, zu der bereits erste Details vorliegen.

miHoYo ist ein chinesisches Entwicklerstudio, das mit dem Anime-Rollenspiel „Genshin Impact“ einen riesigen Erfolg landete. Über 40 Millionen Spieler konnten die Verantwortlichen bislang verbuchen.

Um weiter zu expandieren und ein weiteres Triple A-Projekt auf die Beine zu stellen, wurde jetzt ein weiterer Standort eröffnet. Darauf machte heute der Branchen-Spezialist Daniel Ahmad aufmerksam.

Das neue Studio befindet sich im kanadischen Montreal, das zu den wichtigsten Städten der Spieleentwicklung gehört. Sämtliche Publisher haben hier in der Vergangenheit ein Studio eröffnet, wie zum Beispiel CD Projekt RED und Gearbox Software.

Es handelt sich hierbei um das erste Entwicklerstudio von MihoYo, das sich in Nordamerika befindet. Hier sollen in den folgenden zwei Jahren mindestens 100 Entwickler eingestellt werden.

Ein actionreiches Open World-Spiel

Die Entwickler in Montreal werden an einer brandneuen Spielemarke arbeiten. Geplant ist ein kostspieliges Action-Adventure mit einer Shooter-Mechanik, das über eine offene Spielwelt verfügt. Laut den offiziellen Angaben findet das Spielgeschehen in einer „lebendigen und übernatürlichen Welt“ statt. Der Codename lautet „Project X“, wie schon auf der GDC 2019 bekanntgegeben wurde.

Related Posts

Die Studio-Verantwortlichen dürfen auf ein sensationelles Wachstum zurückblicken: Im Jahr 2014 bestand das Studio aus gerade einmal drei Personen. Bis 2020 erhöhte sich die Mitarbeiteranzahl auf 1500 Leute. Nach aktuellem Stand kann das Videospielunternehmen über 3500 Mitarbeiter vorweisen.

Neben dem Hauptsitz in Shanghai und dem Montreal-Studio besitzt miHoYo bereits Standorte in Japan, Südkorea und Singapur. Mit der Eröffnung eines Studios auf kanadischem Raum sollen nun weitere talentierte Entwickler an Land gezogen werden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu miHoYo.