Sherlock Holmes Chapter One: Der offizielle Launch-Trailer zum Detektiv-Abenteuer

Am morgigen Dienstag wird das Adventure "Sherlock Holmes: Chapter One" für den PC sowie die Konsolen der neuen Generation veröffentlicht. Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Abenteuer darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

"Sherlock Holmes: Chapter One" erscheint in dieser Woche für die PS5.

Mit „Sherlock Holmes: Chapter One“ bekommen alle Fans der Reihe und diejenigen unter euch, die es noch werden wollen, ein Prequel geboten, in dem auf die Hintergründe und die Geschichte des Protagonisten Sherlock Holmes eingegangen wird.

Zumindest auf dem PC sowie den Konsolen der neuen Generation in Form der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S wird „Sherlock Holmes: Chapter One“ ab dem morgigen Dienstag erhältlich sein. Passend dazu steht ab sofort auch der offizielle Launch-Trailer zur Ansicht bereit. Die Umsetzungen für die älteren Plattformen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One sollen im Laufe der nächsten Wochen folgen. Ein konkreter Termin wurde hier allerdings noch nicht genannt.

Sherlock Holmes auf dem Weg zum Meister-Detektiv

In „Sherlock Holmes: Chapter One“ kehrt der junge Sherlock Holmes auf die Insel Cordona zurück, auf der er aufgewachsen ist. Zu euren Aufgaben gehört herauszufinden, was es mit dem tragischen Tod von Holmes‘ Mutter auf sich hat, der dazu führte, dass der angehende Meister-Detektiv als Waise nach London geschickt wurde. Spielerisch versteht sich das Detektiv-Abenteuer als ein klassischer Third-Person-Titel, in dem ihr in der Rolle von Sherlock Holmes Hinweisen nachgeht und diese zusammensetzt, um den Tod seiner Mutter aufzuklären.

Zum Thema: Sherlock Holmes Chapter One: Story-Details im neuen Entwickler-Tagebuch

„Äußerlich ist er ein junger, selbstbewusster, vielleicht sogar ein bisschen eingebildeter Mann, der immer noch versucht herauszufinden, wer er wirklich ist“, führen die verantwortlichen Entwickler von Frogwares zum Hauptcharakter aus. Auch wenn „Sherlock Holmes: Chapter One“ ein klassisches Kampfsystem bietet, gehört Sherlock Holmes nicht gerade zu den geborenen Kämpfern und sollte daher möglichst unauffällig zu Werke gehen.

