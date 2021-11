Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Charaktere, Locations und Kämpfe auf neuen Bildern

In "Stranger of Paradise Final Fantasy Origin" wird reichlich gekämpft.

Square Enix hat weiteres Bildmaterial zu „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ veröffentlicht. Darauf zu sehen sind verschiedene Charaktere und Szenen.

Auf einem der Bilder offenbart König von Cornelia dem Helden Jack sowie seinen Freunden die Prophezeiung von Lukahn, in der von den Kriegern des Lichts die Rede ist. Er glaubt, dass die vier diese sagenumwobenen Krieger sein könnten und setzt neue Hoffnungen darauf, dass sie die Dunkelheit, die die Kristalle umgibt, vertreiben können.

Zwei Locations vorgestellt

Ebenfalls ist auf einem Screenshot zu sehen , wie Sarah auf der Laute spielt, während sie das Treiben draußen beobachtet. Ihre Schwester Mia hört ihr gebannt zu. Das Lied, das Sarah spielt, ist das Vorspiel von „Final Fantasy“.zeigt einen Kerl, den Jack und seine Begleiter treffen, nachdem sie die nördliche Brücke nach Pravoka überquert haben. Es ist Kapitän Bikke.

In der Galerie wird auch ein Blick auf die Locations gewährt, darunter die Hafenstadt Pravoka und ein Piratenschiff:

Nachdem ihr die nördliche Brücke zum Kontinent überquert habt, findet ihr die Hafenstadt Pravoka. Die Einwohner der Stadt sind auf der Suche nach Kristallen und werden dabei vom König von Cornelia unterstützt ( Bild 14 ).

). Nachdem ihr euch einen Weg durch die Höhlen gebahnt habt, trefft ihr auf ein Piratenschiff, das in der Pravoka Seagrot vertäut ist (Bild 15).

Auf weiteren Bildern zu „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ sind Captain Bikke, King of Cornelia, Minister Lagone, Queen Jayne und Mia zu sehen.

Mehr zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin:

Die restlichen Bilder widmen sich den Kämpfen, zu denen ein paar Details geteilt wurden. Kombos und Fähigkeiten reduzieren demnach die gegnerische Schadensanzeige, die als gelber Balken über einem Gegner angezeigt wird. Sobald der Balken leer ist, könnt ihr einen mächtigen Seelenstoß entfesseln, um den Gegner zu kristallisieren und ihn mit einem einzigen Schlag auszuschalten.

Doch nicht nur Feinde haben eine solche Anzeige, sondern auch Jack, wie auf einem der Bilder zu sehen ist. Wenn Jack sich vor Angriffen schützt oder den Seelenschild einsetzt, sinkt seine Schadensanzeige. Sie erholt sich mit der Zeit, aber wenn sie jemals den Wert Null erreicht, wird Jack ein Problem haben. Weitere Einzelheiten dazu könnt ihr der offiziellen Webseite von Square Enix entnehmen.

Zu Galerie: Neue Bilder zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Erscheinen wird „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ am 18. März 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zu „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.