Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Vorbesteller-Extras und Season-Pass bestätigt

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" erscheint im März 2021.

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, wird das von Team Ninja entwickelte Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ im März 2022 das Licht der Welt erblicken.

Ergänzend dazu wurde bestätigt, dass neben der Standard-Ausgabe eine rund 90 Euro teure Digital-Deluxe-Edition zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ veröffentlicht wird. Diese umfasst neben dem Hauptspiel sowohl eine digitale Version des Soundtracks sowie ein digitales Artbook. Zudem befindet sich hier der Season-Pass an Bord. Doch welche Inhalte werden im Rahmen des Season-Pass geboten? Erste Details diesbezüglich lieferte nun der PlayStation Store.

Drei zusätzliche Kapitel für Season-Pass-Inhaber

Demnach dürfen sich Inhaber des Season-Pass unter anderem über die drei zusätzlichen Kapitel „Trials of the Dragon King“, „Wanderer of the Rift“ und „Different Future“ freuen, die nach dem Release von „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ erscheinen werden und dann sicherlich auch separat erworben werden können. Vermutet wird, dass es bei den zusätzlichen Missionen allerdings nicht bleiben wird. Schließlich stellte Team Ninja zu „Nioh“ beziehungsweise „Nioh 2“ weitere Inhalte wie zusätzliche Modi oder Content für das Endgame bereit.

Ebenfalls wurde heute bestätigt, dass alle, die „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ vorbestellen, unabhängig von der erworbenen Version 72 Stunden vor allen anderen loslegen dürfen. Darüber hinaus werden Vorbesteller mit zwei exklusiven Waffen in Form des Schwertes „Braveheart“ und des Schilds „Lustrous“ bedacht. Wer das Action-Rollenspiel bis zum 18. April 2022 um 23:59 Uhr erwirbt und startet, erhält mit dem „Rebellion“ genannten Schwert eine weitere exklusive Waffe.

Offizielles Bildmaterial zu den exklusiven Waffen findet ihr in unserer Galerie. „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ wird am 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und die Möglichkeit eines Next-Gen-Upgrades unterstützen.

