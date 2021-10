Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Der Releasetermin steht – Demo & neuer Trailer veröffentlicht

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" erscheint im März 2022.

Zu den Titeln, die der japanische Publisher Square Enix im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show vorstellte, gehörte unter anderem das Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“.

Dieses entsteht aktuell bei den „Ninja Gaiden“- oder „Nioh“-Machern von Team Ninja und verfrachtet euch in die Welt von „Final Fantasy I“. Wie Square Enix bekannt gab, steht auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S ab sofort eine kostenlose Demo bereit, die bis zum 11. Oktober 2021 gespielt werden kann. Im Vergleich mit ihrem Vorgänger bekam die zweite Probefassung neue Inhalte wie ein weiteres Areal sowie eine Mehrspieler-Unterstützung spendiert.

Releasetermin und Digital-Deluxe-Edition bestätigt

Ergänzend zur Veröffentlichung der zweiten Demo nannte Square Enix heute auch den Releasetermin der Vollversion und bestätigte, dass „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ ab dem 18. März 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein wird. Neben der Standard-Ausgabe des Action-Rollenspiels wird pünktlich zum Release eine Digital-Deluxe-Edition angeboten, die neben dem Spiel diverse zusätzliche Inhalte umfasst.

Darunter eine digitale Ausgabe des Soundtracks, ein digitales Artbook oder den offiziellen Season-Pass zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“, der alle Extras und Download-Inhalte mit sich bringt, die nach dem Release des Action-Rollenspiels angeboten werden.

Zum Thema: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Das wird nach dem Demo-Feedback behoben

In „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ stellen sich die vier Krieger des Lichts einer tödlichen Gefahr, die von einer dunklen Macht ausgeht und den Frieden in der Welt bedroht. Was spielerisch geboten wird, verraten wir euch in unserer aktuellen Vorschau, die auf der heute veröffentlichten zweiten Demo basiert. Darüber hinaus hatten wir im Zuge eines Exklusiv-Interviews die Möglichkeit, den Entwicklern ein paar interessante Details zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ zu entlocken. Solltet ihr neugierig geworden sein, dann könnt ihr euch das Interview hier zu Gemüte führen.

Den Abschluss bildet heute ein frischer Trailer zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“, der passend zur Enthüllung des Releasetermins veröffentlicht wurde.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin