Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Das wird nach dem Demo-Feedback behoben

Bis zum Launch von "Stranger of Paradise Final Fantasy Origin" werden weitere Verbesserungen vorgenommen, die unter anderem auf dem Demo-Feedback der Spieler basieren. Eine Liste liefert Einzelheiten.

"Stranger of Paradise Final Fantasy Origin" kommt voraussichtlich 2022 auf den Markt.

Zu „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ wurde vor nicht allzu langer Zeit eine Demo veröffentlicht, die erste Eindrücke vom kommenden Spiel vermittelte.

Erste Umfrageergebnisse machten deutlich, dass viele Spieler recht zufrieden sind, aber auch Verbesserungsbedarf sehen. So wurde mit der Demo von „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ eine Reihe von Bereichen aufgezeigt, in denen der „Final Fantasy“-Ableger vor dem Release optimiert werden sollte. Dazu gehören die Grafik, die Charaktere und das Umgebungsdesign sowie die Übersichtlichkeit der Kampfinformationen im Spiel.

Das soll verbessert werden

Ähnlich wie bei „Nioh 2“ arbeitet Team Ninja vor der Veröffentlichung des neuen Titels eng mit der Community zusammen, um Probleme auszubügeln und spätere Frustrationen zu vermeiden. In diesem Zusammenhang wurde eine Liste mit Spielbestandteilen herausgegeben, die auf Basis des Community-Feedbacks verbessert werden. Dazu zählen:

Framerate stabilisieren

Gesamtgrafik und Beleuchtung anpassen

Sichtbarkeit beim Auftreffen der Kamera auf die Wand anpassen

Sturzschaden anpassen

Anpassung der MP-Wiederherstellung für Seelenschild und Burst

Anpassen des Break-Systems

Die PS5-Version soll Adaptive Trigger unterstützen

Frames für die Verwendung von Tränken reduzieren

Verbesserung der Fähigkeitssteuerung

Timing des Abbrechens anpassen

Beibehaltung der Wirkungsanzeige für Schwarze Magie, auch wenn sie unterbrochen wird

Einstellung der Drop-Position für Magie, wenn kein Lock-On vorhanden ist

Hinzufügen von Vorteilen zur Verbesserung der Job-Affinität von Ausrüstung

Gegenstände, die fallen gelassen werden, können nun durch Berührung erhalten werden

Gegenstände erhöhen die Erfahrung für bestimmte Jobs, wenn sie benutzt werden

Anpassung der KI und Aktionen kleinerer Feinde

Anpassung der Sichtbarkeit von fliegenden Feinden

BGM und Soundeffekte anpassen

Menü-Layout und Reaktion anpassen

Hinzufügen von Stärkungs-/Abschwächungssymbolen und Verbündetenstatus

Sortierung von Gegenständen hinzufügen

Anpassbares Optionsmenü hinzufügen

Tutorials für jeden Waffentyp hinzufügen

Ausrüstung und Fähigkeiten der Verbündeten können geändert werden

Hinzufügen einer neuen Funktion zum vorübergehenden Verstärken von Verbündeten

Anpassung der Schwierigkeitsbalance und Neuanordnung der Schwierigkeitsgrade von Leicht-Normal-Schwer bis Story-Action-Schwer

Mehr zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin:

Für „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ wurde noch kein Termin genannt. Der Titel wird voraussichtlich 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht. Weitere Details liefert unsere Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin