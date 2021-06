Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Verfügbarkeit der PS5-Demo verlängert

"Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" erscheint 2022.

Zu den Spielen, die der japanische Publisher Square Enix im Rahmen der diesjährigen E3 ankündigte, gehörte unter anderem das Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“.

Um den interessierten Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch auf sie zukommt, und Feedback zu sammeln, veröffentlichten Square Enix und Team Ninja wenige Stunden später eine PlayStation 5-exklusive Demo zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“. Aufgrund eines Fehlers, der erst mit einem Update behoben wurde, ließ sich die Probefassung zunächst jedoch nicht starten.

Entwickler bitten die Community um Feedback

Um die Spieler für die ihnen entgangene Spielzeit zu entschädigen, kündigte Square Enix nun an, dass die Verfügbarkeit der „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“-Demo kurzfristig verlängert wurde. Diese steht nun bis zum 26. Juni 2021 zur Verfügung. Wer den Entwicklern von Team Ninja Feedback zur Demo zukommen lassen möchte, kann dies bis zum 2. Juli 2021 tun.

„Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird im Laufe des kommenden Jahres erscheinen. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt der Protagonist Jack, der sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, das Chaos ein für alle Mal aus der Welt zu verbannen.

Mit Tetsuya Nomura als auch Kazushige Nojima, die zuletzt an „Final Fantasy VII Remake“ arbeiteten, wirken übrigens auch zwei „Final Fantasy“-Veteranen an „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ mit.

