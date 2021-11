Kena Bridge of Spirits: Physische Deluxe Edition hat einen Termin

Kena Bridge of Spirits:

"Kena Bridge of Spirits", das bereits als digitale Version für Konsolen und PC erhältlich ist, wird ebenfalls als physische Deluxe Edition veröffentlicht. Der Termin steht fest.

Die physische Deluxe-Edition von „Kena: Bridge of Spirits“ wird am 19. November 2021 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen, wie der zuständige Vertriebspartner Maximum Games bekannt gab.

Die Deluxe-Edition zum Preis von 49,99 Euro enthält ein Exemplar des Spiels, den digitalen Soundtrack, einen exklusiven Stickerbogen, einen digitalen silbernen Stab im Spiel, einen exklusiven goldenen Rot-Charakter-Skin und einzigartige Rot-Feierhüte.

Vorbestellen könnt ihr die physische Deluxe Edition nachfolgend:

Falls ihr bisher nicht mit dem Spiel in Berührung gekommen seid: „Kena: Bridge of Spirits“ ist ein handlungsorientiertes Action-Adventure in einer Welt, die zahlreiche Erkundungen und Kämpfe bietet. Als Spieler entwickelt ihr ein kleines Team von winzigen Geisterbegleitern, die Rot genannt werden. Ihr verbessert ihre Fähigkeiten und erschafft neue Wege, um die Umgebung zu manipulieren.

Kena, eine junge Geistführerin, reist zu einem verlassenen Dorf auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein. Sie kämpft darum, die Geheimnisse dieser vergessenen Gemeinschaft zu lüften, die in einem überwucherten Wald versteckt ist, in dem umherziehende Geister gefangen sind.

„Kena: Bridge of Spirits“ ist seit dem 21. September 2021 digital für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (über den Epic Games Store) erhältlich. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

