Razer: Zubehör für PS5 vorgestellt – Kaira Pro und Ladestation

So sieht das Kaira Pro aus.

Razer hat neue Zubehörprodukte für die PS5 angekündigt. Dazu gehören ein kabelloses Headset und eine Ladestation für eure DualSense-Controller.

Das Headset Kaira wird in zwei Versionen angeboten, darunter die Standard- und die Pro-Version. Die Premium-Edition ist Razers erstes kabelloses Headset für Sonys New-Gen-Konsole. Ausgestattet ist es mit HyperSense, einer laut Razer „intelligenten haptischen Technologie, die ein lebensechtes, berührungsempfindliches Feedback auf Basis von Audiosignalen“ bietet.

Das Razer Kaira Pro wird zudem mit dem TriForce Titanium 50 mm-Treiber ausgeliefert, der „für ein optimales Klangerlebnis“ sorgen soll. Die Kommunikation im Spiel erfolgt über das abnehmbare HyperClear Supernieren-Mikrofon.

Smartphone-Nutzer können das Kaira Pro via Bluetooth verbinden, während PS5, PS4, PC und Geräte mit einem USB-C- oder USB-A-Anschluss über den mitgelieferten 2.4 GHz USB-C Dongle gekoppelt werden.

Kernfeatures des Kaira Pro laut Hersteller:

HyperSense für haptisches Feedback

TriForce Titanium 50 mm-Treiber

HyperClear Superieren-Mikrofon (abnehmbar)

SmartSwitch zum Wechseln zwischen 2.4 GHz und Bluetooth

Chroma RGB für Individualisierung über Chroma RGB Mobile App

Vorbestellungen des Kaira Pro sind ab dem 30. November 2021 möglich. Die Auslieferung erfolgt im Dezember. Der Preis liegt bei 219,99 Euro.

Ebenfalls wurde das Razer Kaira Dual Wireless Headset angekündigt. Es verzichtet auf einige der Pro-Features, ist mit 109,99 Euro allerdings deutlich günstiger.

Kernfeatures des Kaira laut Hersteller:

TriForce 50 mm-Treiber

HyperClear Nieren-Mikrofon

SmartSwitch zum Wechseln zwischen 2.4 GHz und Bluetooth

Das Razer Kaira ist ab sofort erhältlich.

Neue Ladestation von Razer

Zudem hat Razer heute Schnellladestationen angekündigt. Sie passen sich laut Hersteller der Farbgebung der DualSense-Controller an. Der Razer Quick Charging Stand lädt den Controller in weniger als drei Stunden auf und ist in den Farben Weiß, Schwarz und Rot erhältlich. Der Preis liegt bei 59,99 Euro. Die Ladestation ist ab sofort erhältlich.

