Sackboy A Big Adventure: Thanksgiving wird mit einem exklusiven Kostüm gefeiert

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sumo Digital „Sackboy: A Big Adventure“ für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Seitdem wird der Plattformer in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit neuen Outfits für Sackboy versehen. In den vergangenen Monaten durfte sich die „Sackboy: A Big Adventure“-Community beispielsweise über Kostüme zu Housemarques Action-Feuerwerk „Returnal“ oder Halloween freuen. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird auch das Thanksgiving-Fest, das in den USA traditionell am vierten Donnerstag eines Monats gefeiert wird, mit einem exklusiven Outfit begangen.

Das besagte Kostüm wird allen Spielern von „Sackboy: A Big Adventure“ kostenlos zur Verfügung gestellt und kann sowohl auf der PlayStation 4 als auch der PlayStation 5 ab dem kommenden Donnerstag, den 25. November 2021 heruntergeladen werden. Wie das Thanksgiving-Outfit für Sackboy in der Praxis aussieht, verrät euch der angehängte Tweet.

„Sackboy: A Big Adventure“ entstand wie eingangs erwähnt bei den britischen Entwicklern von Sumo Digital und versteht sich als ein kooperativer Plattformer, den ihr wahlweise alleine oder mit bis zu drei weiteren Mitspielern beziehungsweise Mitspielerinnen in Angriff nehmen könnt.

„Der heimtückische Vex (ein nahezu mythisches Wesen, das aus Chaos und Furcht geboren wurde) kidnappt Sackboys Freunde und zwingt sie, seinen Auf-den-Kopf-Steller zu bauen. Dieses absolut gefährliche und diabolische Gerät wird die kunstvolle Welt – ein fantastisches Land reiner Vorstellungskraft und unschuldiger Träume – in einen ausgedörrten, kargen Schandfleck voller Albträume verwandeln“, heißt es zur Geschichte des PS5-Launch-Titels.

A new costume is coming in Sackboy: A Big Adventure to celebrate Thanksgiving ! 🥳🎉

Sackboy will be dressed as a turkey 🦃🦃

Available on the PlayStation Store from November 25th 🗓 pic.twitter.com/u5RmuoXqzx

— PlayStation Studios News (@PS_Studios_WW) November 23, 2021