The Invincible: Gameplay-Trailer liefert erste Spielszenen aus dem PS5-Thriller

Im Rahmen der diesjährigen Golden Joystick Awards wurden wir mit einem frischen Trailer zum Thriller "The Invincible" bedacht. Dieser liefert frische Eindrücke aus dem Spielgeschehen und geht zudem etwas näher auf die Geschichte des vielversprechenden Titels ein.

"The Invincible" erscheint 2022.

Aktuell arbeitet das Entwicklerstudio Starward Industries, das sich aus ehemaligen Angestellten von CD Projekt und Techland zusammensetzt, am Thriller „The Invincible“.

Anlässlich der diesjährigen Golden Joystick Awards nutzten die Entwickler von Starward Industries die gebotene Bühne und veröffentlichten einen frischen Trailer zu „The Invincible“. In diesem wird nicht nur auf die Geschichte und die Spielwelt des Thrillers eingegangen. Darüber hinaus sind in dem besagten Trailer auch erste Gameplay-Szenen zu sehen, die euch einen Eindruck von dem vermitteln, was spielerisch auf euch zukommt.

Der Kampf um das Überleben

Die Geschichte von „The Invincible“ verschlägt euch auf den fiktiven Planeten Regis III, auf dem ihr euch auf die Suche nach verschollenen Besatzungsmitgliedern begebt. Weiter heißt es, dass ihr euch sowohl auf euren Verstand als auch eure Instinkte verlassen müsst, während ihr auf Regis III um euer Überleben kämpft und die Suche nach den verschwundenen Raumfahrern aufnehmt.

„Während du dem Schicksal deiner Besatzung nachgehst, findest du heraus, dass Regis III schreckliche Geheimnisse birgt. Und als du tiefer in das Geheimnis des Planeten eintauchst, wird dir klar, dass du vielleicht nicht allein bist – und dass Orte wie dieser Planet besser unberührt bleiben sollten. Aber es ist zu spät, um umzukehren“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„The Invincible“ wird im kommenden Jahr für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

