Marvel’s Avengers: Spider-Man, erster Raid und mehr im Entwickler-Video vorgestellt

Heute wird der Multiplayer-Action-Titel "Marvel's Avengers" mit dem umfangreichen Content-Update 2.2 bedacht, mit dem unter anderem Spider-Man Einzug halten wird. In einem Entwickler-Video werden euch die neuen Inhalte etwas näher vorgestellt.

Am heutigen Dienstag wird der von Crystal Dynamics entwickelte Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ mit dem umfangreichen Content-Update auf die Version 2.2 bedacht.

Zu den interessantesten neuen Inhalten, die mit dem heutigen Patch den Weg in „Marvel’s Avengers“ finden, gehört sicherlich der neue spielbare Held Spider-Man, der ausschließlich auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 zur Verfügung gestellt wird und dort für spielerisch frischen Wind sorgen soll. Wie kürzlich bestätigt wurde, wird bei Spider-Man jedoch auf klassische Story-Missionen verzichtet.

Raid, Verbesserungen an der Ausrüstung und mehr

Ebenfalls freuen dürfen sich die Spieler von „Marvel’s Avengers“ auf den ersten Endgame-Raid in Form von „Discordant Sound“, der euch und euer Team vor die eine oder andere Herausforderung stellen wird. Ebenfalls versprochen werden neue Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Ausrüstung, neue kosmetische Inhalte und mehr. Alle wichtigen Details zu den Inhalten des Updates 2.2 liefert euch Crystal Dynamics im angehängten Entwickler-Video.

Des Weiteren wird kurz auf den Content eingegangen, der in den nächsten Wochen und Monaten folgen wird. „Marvel’s Avengers“ wurde in Zusammenarbeit mit Square Enix veröffentlicht und ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

