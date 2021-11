Marvel’s Avengers: Spider-Man kommt ohne Story-Missionen

"Marvel’s Avengers" wird in der kommenden Woche mit einem DLC erweitert, der Spider-Man in das Spiel bringt - zumindest auf den PlayStation-Konsolen PS5 und PS4. Spezielle Story-Missionen solltet ihr aber nicht erwarten. In einem Interview lieferte der Gameplay Director den Grund.

„Marvel’s Avengers“ wird in Kürze um einen Superhelden erweitert. Es handelt sich um Spider-Man, der exklusiv auf den PlayStation-Konsolen gegen die Schurken antreten wird.

Im Gegensatz zu früheren Erweiterungen dieser Art, darunter die Updates für Kate Bishop, Hawkeye und Black Panther, bringt Spidey keine Story-Missionen mit sich. Warum das so ist, verriet der Gameplay Director Philippe Therien in einem Interview.

Audioprotokolle und illustrierte Zwischensequenzen

Statt einer kurzen Kampagne mit speziellen Missionen wird die Geschichte von „Spider-Man: With Great Power“ durch Audioprotokolle und illustrierte Zwischensequenzen erzählt, die durch das Abschließen von Herausforderungen freigeschaltet werden. Letztere werden den regulären Avengers-Initiative-Multiplayer-Missionen hinzugefügt.

Durch die Bewältigung dieser Herausforderungen entfaltet sich nach und nach ein Handlungsstrang, in dem Spider-Man den neuen Plan der AIM zur Aufrüstung ihrer Synthoid-Armee aufdeckt.

Doch warum wurde dieser Ansatz gewählt? Hier die Antwort: „Wir wollen unsere Bemühungen auf Inhalte verwenden, die jeder genießen kann. Also haben wir uns dazu entschlossen, einen Großteil unserer Energie auf den Klaw-Raid zu verwenden, der zur gleichen Zeit erscheint“, so Therien.

Es sei „wirklich eine einfache Entscheidung“ für die Entwickler gewesen. Spider-Man könne all diese Inhalte spielen. Allerdings sollen gleichzeitig Inhalte freigeschaltet werden, die auf allen Plattformen für Spielspaß sorgen. „Das war wirklich eine Entscheidung, die von Anfang an so getroffen wurde“, so die weiteren Worte, die zumindest vermuten lassen, dass exklusive Inhalte beim Entwickler eine niedrigere Priorität haben.

Da der „Spider-Man“-DLC über keine separaten Story-Missionen verfügt, wird er mit einem anderen Label versehen. Crystal Dynamics nennt ihn Helden-Event. Der DLC für Kate Bishop und Hawkeye, der mit animierten Zwischensequenzen und Story-Missionen veröffentlicht wurde, bekam den Zusatz „Operation“ verpasst. Die umfangreicheren Ergänzungen für Black Panther in „War for Wakanda“ wurden als Erweiterung bezeichnet.

Das Update mit Spider-Man wird am 30. November 2021 für PS5 und PS4 veröffentlicht und fügt einen neuen Anzug sowie einen Stufenanstieg und eine Überarbeitung der Ausrüstung hinzu.

