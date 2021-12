Godfall: Challenger Edition vorgestellt – das steckt drin

Der Loot-Slasher „Godfall“ erhält eine Challenger Edition. Damit erwartet die Spieler eine erweiterte Fassung, die den Nutzern von PlayStation Plus in diesem Monat kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Was genau in dieser Edition zusätzlich enthalten ist? Laut der Beschreibung des Enthüllungstrailers besitzt ihr von Anfang an eine Valorplate der höchsten Stufe, werdet mit Fertigkeitspunkten ausgestattet und mit mehreren Waffen ausgerüstet. Tatsächlich starten die Spieler mit dem Maximallevel in ihr Abenteuer, wenn sie möchten.

Ausschließlich Endgame-Content

Diese Edition konzentriert sich auf die folgenden drei Endspiel-Modi:

Lightbringer: Ein Kampf gegen die Dunkelheit, bei dem der Spieler etliche Gegnerhorden überleben muss. Von Abschnitt zu Abschnitt erhaltet ihr eine größere Belohnung. In einem epischen Bosskampf müsst ihr die Finsternis endgültig auslöschen. Dreamstones: Zufällige Begegnungen, durch die ihr an einzigartige Belohnungen gelangt. Ascended Tower of Trials: Auf der Jagd nach hochwertigem Loot müsst ihr die Spitze eines Turms erreichen. Dabei müsst ihr es mit gefährlichen Bossgegnern aufnehmen.

Die eigentliche Kampagne ist nicht enthalten. Dafür wurde das Quest-System um neue Herausforderungen und legendäre Belohnungen erweitert. Zu den neuen Aufträgen werden übrigens auch die Besitzer des Hauptspiels Zugang erhalten. Zudem profitieren sie von einem kostenlosen Update, das kosmetische Inhalte enthält und die Möglichkeit einführt, Missionen erneut zu absolvieren.

Weil „Godfall“ über einen Koop-Modus verfügt, könnt ihr mit bis zu zwei Freunden in die valorianischen Schlachten ziehen. PS5- und PS4-Spieler können dank Cross-Gen-Unterstützung zusammenspielen.

Die „Godfall: Challenger Edition“ kann ab dem 7. Dezember bei PlayStation Plus heruntergeladen werden. Über die restlichen PS Plus-Spiele könnt ihr euch im oberhalb verlinkten Artikel informieren.

