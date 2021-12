PS Plus Dezember 2021: „Gratis-Spiele“ für PS5 und PS4 angekündigt

PS Plus Dezember 2021:

PS Plus für Dezember 2021 in der Übersicht: Sony hat soeben die neuen "Gratis-Games" für den laufenden Monat angekündigt. Im Dezember können PlayStation-Plus-Abonnenten demnach wieder drei PS5- und PS4-Spiele entgegennehmen. Hinzukommen drei VR-Titel.

Sony hat die PS Plus-Spiele für Dezember 2021 angekündigt. Während ihr wahrscheinlich ungläubig auf die Uhr schaut, da die neuen Spiele des Premiumdienstes traditionell am späten Nachmittag enthüllt werden, macht Sony mit einem Tweet auf die drei Games aufmerksam, die euch in diesem Monat in der Instant Games Collection erwarten.

Bei der Auswahl der PS Plus-Spiele für Dezember 2021 hält sich die Überraschung hingegen in Grenzen. Schon in der vergangenen Woche kam es zu einem Leak, der sich einmal mehr bewahrheitet hat. Das könnte auch der Grund sein, warum Sony den Tweet mit der Bestätigung früher ins Rennen schickte. So erwarten euch im Dezember „Godfall: Challenger Edition“, „LEGO DC Super-Villians“ und „Mortal Shell“.

Ebenfalls spricht Sony von drei PSVR-Bonustiteln. Hierbei dürfte es sich aber um die drei VR-Spiele handeln, die bereits im November 2021 freigeschaltet wurden und bis Januar ohne Zusatzkosten in Anspruch genommen werden können.

PS Plus im Dezember 2021

Nachfolgend haben wir die drei Hauptspiele aufgelistet, die im Dezember ein Teil der PS Plus-Sammlung werden.

Godfall (Challenger Edition)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 61

User-Score: 4,8

Regulärer Preis: 69,99 Euro (Ascended Edition)

Produkteintrag im PlayStation Store

Mortal Shell

Veröffentlicht im August 2020

Metascore: 76

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

LEGO DC Super-Villains

Veröffentlicht im Oktober 2018

Metascore: 74

User-Score: 7.2

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: Schon heute als Teil der PS Plus-Mitgliedschaft herunterladen könnt ihr die Spiele nicht. Stattdessen müsst ihr euch bis zur kommenden Woche gedulden. In der Regel werden die neuen Games am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet, was der 7. Dezember 2021 wäre. Irgendwann im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr sollten die PS Plus-Spiele für Dezember 2021 an diesem Tag bereitstehen.

Und noch eine kleine Erinnerung: Nach wie vor könnt ihr die PS Plus-Spiele laden, die Sony für den inzwischen beendeten November freigeschaltet hat. Welche Titel vor etwa einem Monat bereitgestellt wurden, erfahrt ihr in dieser Meldung. Mit der Freischaltung der Dezember-Spiele in der kommenden Woche verschwinden sie aus dem Angebot, können aber dauerhaft weitergenutzt werden, sofern ihr sie vor der Frist in eure Bibliothek gepackt habt.

PS Plus im Januar 2022

Auch die Termine für die PS Plus-Games im Januar 2022 lassen sich vorhersagen. Wie erwähnt werden die neuen PS Plus-Spiele in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgt meist am Mittwoch der Vorwoche. Für Januar ergeben sich damit die folgenden Termine, die jedoch nicht zwingend eingehalten werden müssen:

Freischaltung der Januar-Games am 4. Januar 2022

Ankündigung am 29. Dezember 2021

Ob sich Sony aufgrund der Feiertage daran halten wird, bleibt abzuwarten.

Mehr zu PlayStation Plus:

Diese Vorteile bietet PlayStation Plus

Zu den wichtigsten Features einer Mitgliedschaft zählen die „Gratis-Spiele“, die Mitglieder jeden Monat laden können, darunter Games für PS4 und PS5. Sie dürfen bei einer laufenden Mitgliedschaft uneingeschränkt gespielt werden.

PS Plus ermöglicht ebenfalls den Zugriff auf die Online-Features von PS4- und PS5-Titeln. Exklusive Demos, Betas, zusätzliche Inhalte und Rabatte runden neben dem Cloud-Speicher für Spieldaten das Angebot ab. Bezahlen müsst ihr dafür rund 60 Euro pro Monat.

