GRID Legends: Releasetermin, Gameplay und mehr werden morgen präsentiert

Im Sommer kündigten Electronic Arts und die Entwickler von Codemasters die laufenden Arbeiten am Rennspiel „GRID Legends“ für die Konsolen und den PC an.

Wie die beiden Studios bekannt gaben, dürfen wir uns am morgigen Freitag, den 3. Dezember 2021 um 17 Uhr unserer Zeit über eine ausführliche Präsentation von „GRID Legends“ freuen. Im Rahmen des Ganzen werden uns nicht nur erste Gameplay-Szenen aus dem Rennspiel präsentiert. Darüber hinaus dürfen wir uns über den finalen Releasetermin, die Präsentation neuer Features und mehr freuen.

Allzu viele Details zu „GRID Legends“ ließen sich die Entwickler von Codemasters in den letzten Monaten nicht entlocken. So wurde bisher nur versprochen, dass zum einen eine überarbeitete Version des bekannten Nemesis-Systems den Weg ins Spiel finden wird. Darüber hinaus ist ein neuer Story-Modus mit von der Partie, der euch eine spannende Underdog-Geschichte erzählen und spektakuläre Renn-Action bieten soll.

„GRID Legends vereint alles, was unsere Spieler lieben, und fügt aufregendere Rennfunktionen hinzu, einschließlich unseres neuen epischen Story-Modus“, so Codemasters. „Wir geben den Spielern mehr Abwechslung und Auswahl, sei es, um ihre ultimativen Rennen mit unserem Race Creator zu erstellen oder den von der Community gewünschten Drift-Modus zurückzubringen.“

„GRID Legends“ erscheint unter anderem für die PlayStation-Konsolen.

