Terminator Resistance: Gameplay-Trailer zum bevorstehenden DLC

"Terminator Resistance" erhält in Kürze ein Story-DLC. Anhand des Gameplay-Trailers könnt ihr euch jetzt ein Bild von der bald erscheinenden Erweiterung machen.

Im November kündigte Reef Entertainment eine Story-Erweiterung zu „Terminator Resistance“ an. Nun wurde ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch einen kurzen Einblick in „Annihilation Line“ gewährt. Wir schauen hier dabei zu, wie sich der Spieler gemeinsam mit Kyle Reese und anderen Widerstandssoldaten in den Kampf gegen die Maschinen stürzt.

4 Stunden neuer Inhalt

Der Herausgeber verspricht eine spannende und actionreiche Geschichte, die euch geschätzte vier Stunden unterhalten soll. Dabei wird die Geschichte des Protagonisten Jacob Rivers näher beleuchtet. Auch Kyles Zukunftsvisionen aus dem ersten „Terminator“-Film werden behandelt. Die Ereignisse finden mitten in der eigentlichen Handlung statt, kurz nachdem der erste Infiltrator bezwungen wurde.

Ihr werdet weitere Areale der postapokalyptischen Spielwelt erkunden und neue Charaktere treffen. Das Ziel lautet nämlich, die Vernichtungslinie von Skynet zu überschreiten, um eine verstummte Siedlung ausfindig zu machen.

Auch das ein oder andere Terminator-Modell kommt dazu, beispielsweise der T-600 oder HK Centurion. Zusätzlich haben die Entwickler ein paar neue Waffen hinzugefügt.

Den Ankündigungstrailer zum „Terminator Resistance“-DLC könnt ihr hier ansehen:

„Annihilation Line“ kann ab dem 10. Dezember gekauft werden. Der Preis wurde allerdings noch immer nicht bekanntgeben. Jedenfalls müssen PS5-Spieler einen Preis von 44,99 Euro zahlen, während die PS4-Besitzer leer ausgehen. Die Erweiterung wird ausschließlich den PS5- und den PC-Gamern zur Verfügung gestellt.

Der offizielle Gameplay-Trailer:

