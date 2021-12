Dynasty Warriors 9 Empires: Demo für Europa bestätigt und Gameplay-Features im Trailer

Koei Tecmo hat bestätigt, dass zu „Dynasty Warriors 9 Empires“ auch in Europa eine Demo veröffentlicht wird. Zuvor erfolgte die Bestätigung der Anspielfassung für den japanischen Markt.

Während das Veröffentlichungsdatum der Demo noch nicht bekanntgegeben wurde, ist bekannt, was euch mit dem Download erwartet. So können interessierte Spieler neue, weiterentwickelte Burgbelagerungen nachspielen, die sowohl Invasions- als auch Verteidigungsschlachten beinhalten.

Demo mit Editor-Modus

Auch der Editor-Modus lässt sich in der Demo-Version auskosten. Es können neue Offiziere erstellt und bearbeitet werden – und das bereits vor der finalen Veröffentlichung. Die Offiziere dürfen anschließend in das Hauptspiel übertragen werden, solange man die Demo auf derselben Plattform spielt wie die Vollversion.

Die Ankündigung folgt auf die Veröffentlichung der japanischen Version der Demo, die bereits für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar ist. Es ist davon auszugehen, dass die westliche Version ebenfalls all diese Formate unterstützen wird.

Das Spiel beinhaltet Szenarien, die den Spieler in verschiedene Epochen versetzt und es ihm ermöglicht, historische Momente wie den Aufstand der Gelben Turbane und die Schlacht von Chibi selbst zu erleben.

„Dynasty Warriors 9 Empires“ wird in den USA und Europa voraussichtlich am 15. Februar 2022 für Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und digital für PlayStation 5 (kostenloses Upgrade von der PlayStation-4-Version verfügbar) erscheinen. In Japan erfolgt der Launch bereits am 23. Dezember 2021. Nachfolgend könnt ihr euch das erwähnte Videomaterial anschauen.

