Dynasty Warriors 9 Empires: Darstellungs-Modi auf PS5 und Gameplay

Der Launch von "Dynasty Warriors 9 Empires" erfolgt irgendwann in diesem Jahr.

„Dynasty Warriors 9 Empires“ erobert voraussichtlich in diesem Jahr den Markt. Während der genaue Release-Termin noch aussteht, verrät ein neues Gameplay-Video, was euch mit dem Titel erwartet. Die unten eingebetteten Szenen entstammen der ChinaJoy 2021 und sind entsprechend lokalisiert.

Ebenfalls, dass ihr auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S zwei Darstellungs-Modi erwarten könnt. So seid ihr in der Lage, zwischen nativen 4K und 60 FPS zu wählen. Genauere Details liegen noch nicht vor. Allerdings wurde ebenfalls bestätigt, dass die Ladezeiten auf der New-Gen-Hardware schrumpfen.

In „Dynasty Warriors 9 Empires“ erwarten euch Belagerungsschlachten, wobei sich das Schlachtfeld auf die Zone um die jeweiligen Festungen fokussiert. Laut der Angabe des Herstellers seid ihr in der Lage, die Belagerung mit einer Vielzahl von Mitteln zu gewinnen.

„Dynasty Warriors 9 Empires ist auf dem Weg auf die Systeme der Gegenwart und der nächsten Generation. Der Titel kombiniert die 1 vs. 1.000-Action von Dynasty Warriors mit dem Hinzufügen strategischer Elemente und versetzt die Spieler in die Lage, das alte China mit Schwert und Strategie zu erobern“, hieß es im Zuge der Ankündigung.

„Dynasty Warriors 9 Empires“ wird in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC (via Steam) auf den Markt gebracht. Weitere Meldungen zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht aufgelistet. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Video von der ChinaJoy 2021:

