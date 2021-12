The Game Awards 2021: Trailer zu Dying Light 2 angeteasert und Josef Fares dabei

In ein paar Stunden werden die Game Awards ausgetragen. Nach mehreren bestätigten Spielen wurde jetzt auch ein Trailer für "Dying Light 2: Stay Human" angekündigt. Zudem wird der leitende Entwickler von "It Takes Two" persönlich vor Ort sein.

Die Game Awards 2021 stehen an. In den letzten Stunden vor dem Beginn kündigt Veranstalter Geoff Keighley noch den ein oder anderen Spiele-Auftritt an. Bisher wurden „Der Herr der Ringe: Gollum“, „Suicide Squad: Kill The Justice League“, ein neuer „Sonic“-Titel und die Tech-Demo „The Matrix Awakens“ bestätigt. Inzwischen ist bekannt, dass auch „Dying Light 2: Stay Human“ zu sehen sein wird.

Ein neuer Blick auf’s Spiel

Nachdem in den letzten Wochen schon ausführliches Gameplay veröffentlicht wurde, erwartet euch dieses Mal anscheinend ein weiterer Trailer. In seinem Beitrag ist zudem von „einem neuen Blick“ auf das Spiel die Rede. Ein achtsekündiger Clip soll schon einmal eure Vorfreude wecken.

Letzte Woche wurde übrigens der Gold-Status des postapokalyptischen Action-Rollenspiels verkündet. Das heißt, der Nachfolger zu „Dying Light“ wird voraussichtlich zum angegebenen Release-Datum auf den Markt kommen – hoffentlich in einem guten Zustand.

Darüber hinaus kündigte sich ein weiterer Spezialgast an: Josef Fares wird auf den heutigen Game Awards einen Auftritt haben. Auf dem Bild seines Twitter-Beitrags sitzt der Gründer der Hazelight Studios im Flieger nach Los Angeles. Eventuell darf der Filmregisseur und Spieleentwickler heute einen oder mehrere Awards für „It Takes Two“ entgegennehmen.

Allerdings mussten kürzlich die Markenrechte wegen einer Klage des Publishers Take-Two Interactive aufgegeben werden. Weil das Verfahren noch am laufen ist, konnte das Entwicklerstudio dazu keine genaueren Angaben machen.

Related Posts

Die Show startet jedenfalls heute Nacht um 2:00 Uhr nach deutscher Zeit. Wenn ihr die Ankündigungen im Stream verfolgen möchtet, könnt ihr schon um 1:30 Uhr einschalten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu Dying Light 2, Dying Light 2: Stay Human, Josef Fares, The Game Awards 2021.