Babylon’s Fall: Termin des PlatinumGames-Actionspiels steht fest – Neuer Trailer

Das kooperative Action-Rollenspiel "Babylon's Fall" von PlatinumGames hat in der vergangenen Nacht einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Allzu lange werden die Spieler nicht mehr warten müssen.

Mit bis zu vier Spielern kann man sich in den Turm von Babel wagen.

In der vergangenen Nacht hatte Square Enix die Game Awards für mehrere Ankündigungen genutzt. Einerseits hat man bekanntgegeben, dass „Final Fantasy VII Remake: Intergrade“ in der nächsten Woche für den PC erscheint. Andererseits hat man auch den offiziellen Erscheinungstermin für das Action-Rollenspiel „Forspoken“ bekanntgegeben. Jedoch hat auch PlatinumGames‘ neuestes Actionspiel „Babylon’s Fall“ einen Termin erhalten.

Die Geheimnisse des Turms von Babel liegen vor euren Füßen

Wie die Verantwortlichen mitgeteilt haben, wird das neueste Spiel der „NieR: Automata“- und „Bayonetta“-Entwickler bereits am 3. März 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) auf den Markt kommen. Die Spieler können ein kooperatives Action-Rollenspiel erwarten, in dem sie entweder allein oder mit bis zu drei weiteren Spielern den legendären Turm von Babel erkunden können.

In der Rolle eines Wächters wird man sich den Gefahren des Turms stellen und die sagenumwobenen Schätze ergattern, die er beherbergt. Bei einem Wächter handelt es sich um einen gefangenen Krieger, dem gegen seinen Willen ein „Gideon-Sarg“ eingepflanzt wurde. Dies kann tödlich enden, aber einen auch mit übermenschlichen Kräften belohnen.

Die Spieler werden diese Kräfte meistern müssen, um stark genug zu werden, damit sie die Spitze des Turms erreichen und all seine Geheimnisse aufdecken. Ganz im Stile eines PlatinumGames-Titels wird man dabei mit einer Menge Action konfrontiert, die die Kämpfe in Szene setzt.

Hier ist erst einmal ein neuer Trailer zum Spiel:

